Giulia Gasperoni cresce nel triplo: finale e 11,44 metri al Meeting di Pietrasanta

L’atleta della San Marino Athletics Academy protagonista nella competizione Silver toscana: “Una buona conferma del lavoro svolto dopo il cambio allenatore”

Giulia Gasperoni ha preso parte al Meeting di atletica leggera di Pietrasanta nel salto triplo. Il Meeting toscano è una competizione di livello Silver, a sancire l’elevata partecipazione di atleti elite nazionali italiani. La portacolori della San Marino Athletics Academy ha effettuato un percorso competitivo in progressione con balzi sempre più lunghi ed entrando in finale per le ultime tre prove. Al quinto salto ottiene la migliore misura di 11,44m. “E’ una buona conferma del lavoro svolto finora, dopo il cambio allenatore che per me è parte fondamentale del mio processo di crescita sportiva” dichiara l’atleta.