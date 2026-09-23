Giulia Innocenzi, insulti sessisti dopo il caso Report: la giornalista riminese annuncia querele

La giornalista ha pubblicato sui social alcuni commenti offensivi ricevuti durante la mobilitazione per il programma di Rai 3: incaricata la sua avvocata di procedere

La giornalista riminese Giulia Innocenzi, inviata di Report, annuncia querele contro gli autori degli insulti sessisti ricevuti sui social durante le polemiche legate al programma di Rai 3 e all’allontanamento di Sigfrido Ranucci.

In un video pubblicato su X, Innocenzi ha mostrato alcuni dei commenti ricevuti, tra cui allusioni sessuali e riferimenti alle «ginocchiere», utilizzati per insinuare che i suoi successi professionali siano legati a favori sessuali. La giornalista ha definito queste offese una forma di violenza e ha annunciato di aver incaricato la propria avvocata di presentare denuncia contro i responsabili.