Giulia Innocenzi: "Ranucci cacciato, decisione calata dall’alto"

La giornalista riminese di Report critica la Rai e minaccia l’addio in blocco degli inviati. Sui compensi: "Non sono stipendi, ma i costi delle inchieste"

"Una decisione calata dall’alto". Giulia Innocenzi, giornalista riminese e inviata di Report dal 2022, critica la scelta della Rai di sostituire Sigfrido Ranucci alla conduzione del programma con Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi.

Innocenzi, intervistata da Rtl 102.5, ha raccontato che lei e gli altri inviati hanno appreso la decisione dalle agenzie di stampa, senza essere preventivamente convocati dalla Rai. "Se la Rai non farà un passo indietro, noi ce ne andremo via in blocco", ha dichiarato.

La giornalista ha inoltre contestato le cifre pubblicate nelle scorse settimane sui suoi presunti compensi. Per la stagione 2024-25 erano stati indicati circa 228mila euro, dopo i 140mila del 2022-23 e i quasi 74mila del 2023-24.

"Tutto falso", ha replicato Innocenzi, precisando che quelle cifre comprenderebbero non solo il compenso personale, ma anche le spese per realizzare le inchieste: montatori, tecnici, viaggi, hotel, noleggi, carburante e altre trasferte. La giornalista ha sottolineato inoltre che alcuni servizi richiedono mesi, e in alcuni casi anni, di lavoro.

Innocenzi ha infine espresso perplessità sulla nuova conduzione, sostenendo che la scelta di Presutti e Piervincenzi non rappresenterebbe, a suo giudizio, "i valori e la storia di Report".

Fonte: Il Resto del Carlino.