"Party Hot 90", al Palacongressi tre serate tra musica e ricordi

Dal 2 settembre parte “Vintage Music Nights”: tre serate dedicate agli anni ’70, ’80 e ’90 tra musica, drink, piatti e un mercatino vintage

Il primo appuntamento è fissato per mercoledì 2 settembre, quando al Bistrot del Palacongressi di Rimini si farà un salto indietro nel tempo. Dalle 18.30, nell’area esterna affacciata sotto la caratteristica "conchiglia", arriva "Party Hot 90", la prima delle tre serate di "Vintage Music Nights", tutte a ingresso libero.

L’iniziativa è organizzata dalla divisione Event&Conference di IEG insieme a Summertrade, società di servizi catering del Gruppo IEG. L’idea è quella di dedicare tre appuntamenti agli ultimi tre decenni del secolo scorso, riportando in scena la musica, gli abiti, i piatti e i drink che hanno accompagnato gli anni ’70, ’80 e ’90.

A dare il ritmo alla prima serata sarà il dj Mauro Gagliardini, insieme ai dj di Radio Studio+, che proporranno in diretta nazionale le grandi musiche degli anni ’90. A fare da sfondo ci sarà il grande ledwall, sul quale verranno proiettati i video originali dell’epoca.

La formula tornerà poi per altri due appuntamenti. Il 16 settembre toccherà agli anni ’70, mentre il 23 settembre sarà la volta degli anni ’80. Le serate sono firmate da Alain Rosetti e accompagneranno la musica con una proposta pensata per ricreare le atmosfere dei decenni protagonisti.

Ci sarà anche una parte dedicata al cibo e ai drink, curata da Summertrade attraverso il suo food truck. A completare l’appuntamento sarà un piccolo mercatino vintage, con gadget per le persone presenti.

Il Bistrot del Palacongressi è stato inaugurato nel dicembre 2023, insieme al grande piazzale davanti all’ingresso A e all’area fitness nei pressi dell’ingresso B. Da allora gli spazi esterni della struttura sono diventati anche un luogo di incontro per i cittadini, frequentato da riminesi di età diverse.

Con "Vintage Music Nights" il Palacongressi apre dunque ancora una volta i suoi spazi alla città, questa volta attraverso tre serate costruite attorno ai ricordi e alle musiche di un passato che torna a farsi sentire attraverso una canzone, un video sul ledwall o un oggetto trovato tra le bancarelle del mercatino.