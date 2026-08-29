L'ultimo saluto ad Alessandra Sabba: fissata la data del funerale a Ponte Messa

La celebrazione del rito funebre lunedì 31 agosto. La donna è scomparsa in un incidente stradale

Sarà celebrato lunedì (31 agosto) il funerale di Alessandra Sabba, la donna di 49 anni, originaria di Ponte Messa di Pennabilli, che ha perso la vita in un incidente stradale una settimana fa, sabato 22 agosto, durante un soggiorno in vacanza in Sardegna. Il rito sarà officiato alle 10 presso la Pieve di Ponte Messa, con successiva sepoltura al cimitero di Pennabilli. Il rosario si terrà domani (domenica 30 agosto), alle 20.30.

La donna è deceduta in vacanza: stava viaggiando sulla strada Olbia-Arzachena, quando è avvenuto il sinistro tra la Citroen C4, sulla quale si trovava assieme al marito Roberto e ai due figli, e un Fiat Ducato. La famiglia di Alessandra ha autorizzato l'espianto degli organi.