Giulio Lolli ottiene la semilibertà: il “pirata” torna fuori dal carcere

L’ex imprenditore riminese, estradato dalla Libia nel 2019, ha beneficiato della decisione del Tribunale di Sorveglianza dopo un percorso di riabilitazione e studi universitari

Giulio Lolli, il "pirata", ex imprenditore della Rimini Yacht, estradato dalla Libia nel 2019, ha ottenuto la semilibertà. Il beneficio è stato deciso dal tribunale di Sorveglianza. Lo riferisce Ansa. "Ha fatto un ottimo percorso all'interno del carcere", spiega il suo avvocato, Claudia Serafini, "ha collaborazioni con attività socioculturali e anche giornalistiche, ha fatto convegni in carcere e sta seguendo percorsi universitari". Il legale spiega inoltre che sta per uscire un libro sulla sua vita ed è in corso anche la realizzazione di un film.