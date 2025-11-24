Altarimini

Giustizia fai-da-te a Milano: aggredisce il ladro che gli ha rubato il cellulare

Ladro KO dopo il furto: inseguimento da film alla Stazione Centrale

A cura di Glauco Valentini Redazione
24 novembre 2025 11:51
Domenica sera, davanti alla Stazione Centrale di Milano, un 30enne presunto ladro è stato colpito e messo ko dopo aver rubato il cellulare a un 19enne ucraino. Il giovane lo ha inseguito e affrontato, aiutato da un uomo con casco bianco poi fuggito. Il ladro, colpito alla testa, ha avuto un arresto cardiaco ma è stato rianimato dopo minuti di massaggio cardiaco e portato in gravissime condizioni al Fatebenefratelli. Il 19enne è indagato per lesioni gravi. Indaga la Polfer.

