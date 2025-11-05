Giustizia, oggi in Cassazione le firme per il referendum sulla riforma

Chiesto l’arresto per Cuffaro e Romano nel caso “appalti truccati” — lutto cittadino a Roma per l’operaio morto ai Fori Imperiali

Mattinata densa di sviluppi sul fronte giudiziario e politico. Oggi in Cassazione i senatori del centrodestra depositeranno le firme raccolte a Palazzo Madama per chiedere il referendum confermativo sulla riforma della Giustizia. L’iniziativa mira a sottoporre il provvedimento al voto popolare, in un clima di forte contrapposizione politica.

A seguire, anche una rappresentanza delle forze di opposizione presenterà la propria documentazione, con l’obiettivo opposto: promuovere una consultazione che possa bocciare la riforma.

Intanto, la Procura ha chiesto l’arresto di Totò Cuffaro e Saverio Romano nell’ambito dell’inchiesta sugli appalti truccati, che coinvolge diverse figure di rilievo politico e imprenditoriale.

Sul fronte giudiziario romano, si indaga per omicidio colposo in merito alla morte dell’operaio travolto dal crollo avvenuto ieri ai Fori Imperiali. La capitale oggi osserva il lutto cittadino, con bandiere a mezz’asta in segno di cordoglio.