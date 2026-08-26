Gli albergatori di Rimini denunciano due influencer: "Reels e foto false per screditare la Riviera"

Patrizia Rinaldis, presidente Federalberghi Rimini: "Chi diffonde falsità, ne risponderà"

Due influencer sono stati denunciati da Federalberghi Rimini, per aver pubblicato "foto false, reels e fotomontaggi" che, secondo l'associazione, "screditano la Riviera", allo scopo "di fare numeri" (like, visualizzazioni ndr) o "di dirottare i turisti verso altre mete". È dunque pugno duro dell'associazione, che ha dato mandato agli avvocati Maurizio e Martina Ghinelli per intervenire contro i due influencer. Già in passato si erano verificati episodi analoghi: nell'agosto 2023 erano finite nel mirino due notissime pagine social, satiriche, che avevano associato al mare di Rimini il concetto di fango e immondizia.

“È tempo che i social network vengano usati in modo corretto e responsabile, senza arrecare danni ingiustificati. Rimini sta vivendo una stagione di grande affluenza e ha recentemente conquistato anche la prestigiosa Bandiera Blu, a testimonianza della qualità del suo mare e dei suoi servizi. Chi diffonde falsità ne risponderà nelle sedi opportune: serve rispetto per una destinazione che continua a essere un fiore all'occhiello del turismo italiano e rispetto per i turisti che la scelgono come mete delle loro vacanze e rispetto di comici e influencer che non hanno necessità di utilizzare simili espedienti per un click”, è il commento di Patrizia Rinaldis, presidente Federalberghi.