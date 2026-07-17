Gli Amici di Ale donano 1.000 euro allo IOR Rimini per sostenere ricerca e cura oncologica

La raccolta fondi grazie all'evento del 1° maggio dedicato ad Ale, Walter Urbini e al Novafeltria Calcio

L'associazione "Gli Amici di Ale" ha donato 1.000 euro all'Istituto Oncologico Romagnolo (IOR) – sede di Rimini, contribuendo concretamente alle attività di ricerca e cura in ambito oncologico. La consegna del simbolico assegno è avvenuta mercoledì 15 luglio, alla presenza di Fabrizio Colonna, responsabile della raccolta fondi e dell'organizzazione degli eventi dello IOR, che ha ricevuto il contributo a nome dell'istituto. La donazione è il risultato della partecipazione e della generosità dei soci sostenitori dell'associazione e di tutti i ragazzi che hanno preso parte all'evento del 1° maggio, organizzato per celebrare il decimo anniversario della storica vittoria del campionato di Seconda Categoria conquistato dal Novafeltria Calcio il 1° maggio 2016. La giornata è stata anche un momento di ricordo dedicato ad Ale e a Walter Urbini, figure ancora oggi vive nel cuore della comunità. L'associazione desidera rivolgere un sentito ringraziamento a tutti coloro che hanno contribuito al successo dell'iniziativa, dimostrando come la solidarietà e la partecipazione possano trasformarsi in un aiuto concreto per chi ogni giorno è impegnato nella lotta contro il cancro. «Tutti insieme si può! Che problema c'è!!» è il messaggio che continua ad accompagnare le iniziative de Gli Amici di Ale, con l'obiettivo di unire memoria, sport e solidarietà in favore della comunità.