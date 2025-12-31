Gli auguri di Carlo Frisi con l'imitazione di Mattarella: "2026? Speriamo nel ritorno del Bagaglino"

La clip dell'imitatore riminese che "prende di mira" simpaticamente il presidente della Repubblica

"Care italiane e cari italiani, in questo momento difficile per il nostro paese, sono venuto a portare l'allegra che mi contraddistingue, per voi e i vostri figli e per i figli dei figli dei figli dei figli dei figli dei figli". Esordisce così Carlo Frisi, nei panni del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, rinnovando una tradizione consolidata degli ultimi anni: la clip, pubblicata sui social dell'artista, nella quale "anticipa", in maniera ironica, il discorso di fine anno di Mattarella. Un’imitazione che preserva lo stile misurato e riconoscibile del personaggio, ma filtrato naturalmente dall’umorismo inconfondibile dell’imitatore riminese, sammarinese d’adozione, che continua a regalare sorrisi dando vita ai tanti protagonisti della scena italiana, che sia la politica, oppure lo sport o il mondo dello spettacolo. Parrucche, talento naturale e anche il giusto studio di inflessioni verbali ed espressioni facciali: così Frisi, uno degli imitatori più longevi della nostra televisione, realizza le sue imitazioni. "È stato un anno veramente bello, il 2025, ricco di tante soddisfazioni. In particolare è stata una bella stagione estiva", racconta, tracciando un personale bilancio di fine anno. Frisi lancia anche un'indiscrezione: "Nel 2026 si parla di un probabile ritorno del Bagaglino: quindi mi auguro che il prossimo anno possa salutare questo ritorno". La "banda" di Pingitore ha segnato anni e anni di televisione italiana con i suoi spettacoli: "Al Bagaglino in 25 anni abbiamo fatto satira politica, su qualsiasi partito. La satira vera: che fa pensare e ridere, ma che soprattutto non insulta. Pingitore? Un grandissimo. È stato lui a volermi fortemente in televisione. E aveva un fiuto infallibile: come quando mi suggerì di studiare Gianfranco Fini. Ero perplesso, ma aveva ragione: un paio di mesi dopo andò al Governo con Silvio Berlusconi". Chiudiamo queste poche righe, pubblicando gli auguri che Frisi ha dedicato a tutti i lettori di altarimini.it: e contraccambiamo, augurandogli di mantenere intatti quell'entusiasmo e quella voglia di divertirsi e di divertire, che ha sempre fatto la differenza, partendo dalla sua prima storica esibizione in piazza a Rivabella.

Riccardo Giannini