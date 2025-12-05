"Gli autovelox della Statale 72 sono solo approvati, non omologati". Denunciati i vertici comunali

L’associazione nazionale tutela utenti della strada presenta denuncia sugli autovelox della SS72

L’associazione nazionale tutela utenti della strada ha formalizzato una denuncia querela in merito agli autovelox installati sulla Statale 72, contestando le recenti dichiarazioni del sindaco Ugolini e del comandante della Polizia Locale, che avevano definito gli impianti “regolari al 100%”.

Secondo l'associazione, gli Autovelox 106 utilizzati dal Comune non sarebbero realmente omologati, ma solo “approvati”, come già chiarito da diverse sentenze della Cassazione. Per l’associazione ciò renderebbe nulle le multe e ipotizzerebbe responsabilità per amministratori e funzionari.

Nel mirino anche la scelta del tratto di Cerasolo, ritenuto non pericoloso e privo di un’adeguata istruttoria, e soprattutto l’uso dei proventi delle sanzioni: dal 2021 al 2024 Coriano avrebbe incassato da multe per eccesso di velocità oltre 4 milioni di euro, una voce ormai strutturale del bilancio comunale. Altvelox contesta inoltre spese ritenute poco coerenti con la sicurezza stradale.

L’associazione chiede accertamenti tecnici sugli impianti, il possibile sequestro degli apparecchi e la trasmissione degli atti alla Corte dei conti. “I cittadini devono sapere se stanno pagando per la sicurezza o per il bilancio”, afferma il presidente Gianantonio Sottile Cervini. Altvelox annuncia che si riserverà di costituirsi parte civile e invita i cittadini a far valere i propri diritti.