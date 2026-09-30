Gli eventi in programma a San Marino il primo weekend di ottobre

Dalla musica alla pallavolo, dalle rievocazioni storiche alle celebrazioni per San Francesco: tutti gli appuntamenti del 2, 3 e 4 ottobre nella Repubblica di San Marino

Birra e musica dal vivo, pallavolo internazionale, rievocazioni storiche, celebrazioni religiose e ciclismo: ecco gli appuntamenti in programma nella Repubblica di San Marino nel primo fine settimana di ottobre, dal 2 al 4.

San Marino Beer Fest – 2 e 3 ottobre

Ottima birra, buon cibo e musica dal vivo. Cucina aperta tutte le sere dalle 20.00 con servizio al tavolo. Dalle 22.00 ogni sera i concerti live: venerdì 2 ottobre Pink Floyd Tribute con Floyd Academy, mentre sabato 3 ottobre Live Show anni '90 con Voglio tornare negli anni 90.

Luogo: Parco Ausa (lato area manifestazioni), Dogana

Ingresso dopo cena con consumazione € 10,00

Info e prenotazioni: 335 7342728 / 389 9456402

www.facebook.com/sanmarinabeerfestival

CEV U20 Volleyball European Championship 2027 – W – dal 2 al 4 ottobre

Un importante appuntamento internazionale di pallavolo femminile, che vedrà protagoniste le giovani atlete in una tre giorni di gare, offrendo al pubblico l’opportunità di vivere da vicino lo spettacolo della pallavolo giovanile internazionale.

Luogo: Palestra Casadei*, Serravalle*

Orario: consultare calendario gare https://federvolleysm.org

Ingresso gratuito

Info: 0549 885678 [email protected]

Sulle orme di Roma – 3 e 4 ottobre

Il 3 e 4 ottobre Campo Bruno Reffi farà un salto indietro nel tempo per raccontare la vita e le atmosfere dell’antica Roma. In compagnia della Legio XIII Gemina, il pubblico potrà assistere a combattimenti di gladiatori, esplorare un accampamento romano e cimentarsi in attività ispirate alla vita quotidiana dell’epoca. Un’esperienza coinvolgente per grandi e piccoli, tra storia, rievocazione e divertimento.

Luogo: Campo Bruno Reffi*, San Marino Centro Storico*

Orario: sabato, dalle 10.00 alle 21.00 – domenica, dalle 10.00 alle 20.00

Ingresso gratuito

Info: 329 0863799 [email protected]

Festa solenne di San Francesco d'Assisi – 4 ottobre

Il 4 ottobre si celebra la ricorrenza dedicata a San Francesco, ufficialmente riconosciuta come festività nazionale in Italia, in occasione dell’ottavo centenario dalla morte del Santo. La giornata prevede alle 17.00 il Canto del Vespro e alle 18.00 la Santa Messa Solenne, presieduta da don Marco Mazzanti Sdb, Vicario Foraneo di San Marino. La celebrazione sarà accompagnata dalla Corale San Marino, che al termine eseguirà il Cantico delle Creature.

Luogo: Chiesa San Francesco*, San Marino Centro Storico*

Orario: dalle 17.00

Ingresso gratuito

Info: 0549 991157

La 69ª edizione della Lugo - San Marino – 4 ottobre

Una storica gara ciclistica in linea riservata alla categoria Allievi (Classe 1.24), organizzata dalla S.C. Francesco Baracca. Il percorso collegherà la città di Lugo (RA) alla Repubblica di San Marino, offrendo il tradizionale e selettivo arrivo in salita.

Luogo: Piazzale Lo Stradone*, San Marino Centro Storico*

Orario: arrivo previsto alle 12.00

Evento gratuito

Info: 347 9020233

Gli eventi potrebbero subire variazioni in termini di date o di luogo o possibili annullamenti. Si invita a consultare il sito www.visitsanmarino.com oppure gli organizzatori per tutti gli aggiornamenti.

Mostre

1876 – 2026. 150 Anni di SUMS nelle Medaglie e nei Francobolli – fino al 6 novembre

A cura del Dott. Roberto Ganganelli

Luogo: Museo del Francobollo e della Moneta, Città di San Marino.

Info e biglietti: www.museidistato.sm/museoStato.html

Le Lire Quadriga. Genesi di un Capolavoro – fino al 6 novembre

A cura del Dott. Roberto Ganganelli

Luogo: Museo del Francobollo e della Moneta, Città di San Marino.

Info e biglietti: www.museidistato.sm/museoStato.html