Gli ex Rimini trascinano il Teramo: Sammaurese battuta 3-0, segnano Sereni e Fall

La squadra di Lorenzo regge un tempo, poi concede tre reti

Teramo-Sammaurese 3-0

TERAMO (3-5-2): Torregiani - Botrini, Alessandretti, Bruni - Pietrantonio, Angiulli (8' st Sereni), Carpani (39' st Cipolletti), Borgarello, Salustri (31' st Costanzi); Pavone (31' st Maiga Silvestri), Fall (36' st Persano). A disp.: Sonko, Kunze, Queti, Nananpere. All.: Pomante.

SAMMAURESE (4-3-2-1): Pollini - Moncastelli (27' st Amadori), Dall'Osso, Maggioli (41' st Nisi), Magnanini - Bertani (34' st Infantino), Zaccariello, Sare (41' st Oppizzi) - Dimitri, Conti (47' st Guerra) - Lucatti. A disp.: Pazzini, Berto, Mansi, Deshkaj. All.: Lorenzo.

ARBITRO: Montevergine di Ragusa.

RETI: 12' st Carpani, 28' st Fall, 41' st Sereni.

AMMONITI: Angiulli, Borgarello, Moncastelli, Sare.

TERAMO Una generosa Sammaurese alza bandiera bianca in casa del Teramo che solo nella ripresa riesce a regolare i giallorossi. Segnano gli ex Rimini Ameth Fall e Marcello Sereni, oltre al neo acquisto Carpani. Il Teramo fa la partita, ma i giallorossi hanno un'opportunità al 7' con Dimitri, che rientra da sinistra ma calcia a lato. Ancora la squadra ospite pericolosa al 26': Angiulli perde palla nella propria trequarti, Bertani riparte e prova da fuori, il tiro termina di poco a lato. Il primo tiro in porta è della Sammaurese, al 31' Dimitri impegna in presa Torregiani. Al 39' è Ameth Fall a sfiorare il gol di testa. Nella ripresa ancora la squadra di casa sfiora il bersaglio di testa con Fall, che al 50' mette fuori sul cross di Pietrantonio. Al 57' l'ex Recanatese e Carpani, all'esordio, servito a rimorchio da un cross da sinistra batte con il mancino Pollini. Al 73' in contropiede arriva il raddoppio con una splendida sforbiciata di Sereni, che ribadisce in rete una respinta del portiere. All'86' Sereni affonda in contropiede e serve Fall, che non perdona.