Gli spettacoli che fanno bene: "Sciroppo di Teatro" porta al Sociale di Novafeltria "MonkeyBiz"

Parte la rassegna per famiglie aderente a Sciroppo di Teatro con lo spettacolo del Fossick Project, tra musica, immagini e temi ambientali

La programmazione è parte di Sciroppo di Teatro®, il progetto di ATER Fondazione che consente ai pediatri e ai Centri per le Famiglie del territorio di prescrivere i benefici del teatro. Il progetto è realizzato al Teatro Sociale in collaborazione con Teatro Patalò e con l’Assessorato alla Cultura del Comune.

Il programma si apre oggi, domenica 18 gennaio alle 17, con il nuovo spettacolo di Fossick Project, progetto creato dalla musicista Marta Del Grandi e dall’artista Cecilia Valagussa.

MONKEYBIZ è un viaggio ironico ispirato al classico cinese del XVI secolo Lo Scimmiotto di Wu Ch’êng-ên.

Qui, il famoso trickster Goku, simbolo di astuzia e magia, si fa portavoce di tematiche ambientali, affrontando la lotta per la sopravvivenza degli animali in via d’estinzione. La scenografia, fatta di disegni e materiali animati sulla lavagna luminosa, evoca le ombre cinesi in un’esperienza senza parole, dove la musica originale amplifica il significato delle immagini. Un viaggio visivo e musicale che supera le barriere linguistiche, coinvolgendo spettatori di ogni età e cultura.

FOSSICK PROJECT è un duo formato dall’artista visiva Cecilia Valagussa e dalla cantautrice Marta Del Grandi. La loro collaborazione è nata nel 2016 e si è evoluta nel tempo ponendo la narrazione come elemento centrale: ispirate dalla natura e dal mondo animale, hanno deciso di concentrarsi sul tema degli animali in via di estinzione e di scrivere i loro spettacoli visitando l’habitat delle specie scelte come protagoniste.

Nel corso degli anni si sono esibite in Italia, Belgio, Francia, India, Nepal e Thailandia.

Il loro live act consiste nell’animazione analogica di Cecilia sul proiettore, sul quale muove manualmente personaggi semoventi disegnati su ritagli di fogli di pellicola colorati e altri materiali come farina, acqua e piccoli oggetti. Marta scrive canzoni e pezzi strumentali in cui la voce è combinata con synth, chitarre, beat e field recording nei luoghi in cui vengono prodotti gli spettacoli.

Il duo ha finora prodotto cinque spettacoli: Long Tong Tales (2018), The Great Giant Leap (2019), Fire Charmers (2020), Gilgamesh (2022) e Underneath (2023). Nel 2020 è uscito il loro primo cortometraggio intitolato Wild Card, 20 minuti di musica e animazione in collaborazione con il produttore musicale Trip-Hop Howie B (Bjork, Massive Attack, U2…). Dal 2020 lavorano con registi, festival e organizzazioni in tutto il mondo, mantenendo la musica e l’animazione analogica come elementi centrali e sviluppando una speciale tecnica di composizione narrativa visiva e sonora.

Cecilia Valagussa è un’artista italiana che lavora principalmente con fumetti, illustrazione, animazione e performance. Cresciuta in provincia di Lecco, ha studiato Arti Visive (NABA Milano) e si è trasferita in Belgio per specializzarsi in Fumetto e Illustrazione (LUCA school of arts, Brussels). I suoi fumetti sono apparsi su riviste internazionali come VICE US, Stripburger, Kutikuti, Kus!, B comics. È autrice di cinque graphic novel tra cui ColoreInferno (Ifix edizioni IT, 2018), Gilgamesh (Obriart FR- Vite BE, 2021) e Null’altro che un Lampo (Hoppìpolla IT, 2024). Dal 2009 al 2013 ha lavorato nel Collettivo F84, concentrandosi su progetti di Public Art interattiva. Vive a Bologna e lavora presso l’atelier condiviso Checkpoint Charly.

Marta del Grandi è una cantante, compositrice e produttrice milanese. Dopo gli studi musicali in Belgio si è trasferita prima in Cina e poi in Nepal, dove ha vissuto per due anni e mezzo a Kathmandu. Trovarsi in un ambiente così diverso e conoscerlo profondamente ha influenzato il suo sguardo sul mondo e di conseguenza la musica e i testi che ha scritto per il suo album di debutto Until We Fossilize (2021, Fire Records) e per il successivo Selva (2023, Fire Records). Oltre ai suoi progetti principali è stata coinvolta in numerose collaborazioni con musicisti provenienti da Europa e Asia, tra cui il gruppo belga Mòs Ensemble. Ha lavorato per diversi progetti audio/visivi tra cui musica per film e pubblicità.

I prossimi spettacoli in programma:

8 febbraio: “Il compleanno della Polonia” di Teatro Medico Ipnotico, burattinaio Patrizio Dall’Argine.

15 marzo: “Ti vedo. La leggenda del basilisco”, di Teatro del Buratto, con Emanuela Dall’Aglio.

La programmazione di teatro per famiglie del Teatro Sociale di Novafeltria aderisce a Sciroppo di Teatro®, il progetto di welfare culturale di ATER Fondazione che mette in rete gli Assessorati alla Cultura, alla Sanità e al Welfare della Regione Emilia-Romagna per promuovere il teatro per famiglie come strumento di welfare culturale e coesione sociale,

Dedicato ai bambini di età compresa tra i 3 e gli 11 anni, il progetto si fonda su un presupposto centrale: la cultura come elemento fondamentale per la salute e il benessere delle persone. L'esperienza a teatro di configura quindi come un elisir straordinario, capace di incidere positivamente sul benessere di bambini e famiglie - contribuendo a prevenire o contrastare situazioni di disagio o malessere - sulla coesione e sull'inclusione sociale.

Per questa 5° edizione, più di 260 pediatri e 43 Centri per le Famiglie lungo tutta la via Emilia hanno aderito al progetto prescrivendo i benefici del teatro attraverso la consegna di un libretto coloratissimo che contiene un Family&Friends Pass, un unico pass, che consente l'accesso a uno spettacolo fino a 6 persone, al prezzo di 3€ ciascuno. Il pass garantisce l'ingresso a un'intera famiglia, se numerosa, ma è utilizzabile anche da nuclei. non necessariamente familiari, così da promuovere il coinvolgimento di amici, compagni di scuola, vicini.

Nel complesso, quest'anno sono oltre 90 gli spettacoli in programma in 31 teatri del territorio, distribuiti in 30 Comuni dell'Emilia-Romagna, attraverso 7 province.