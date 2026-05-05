Gli stivali di Michael Jackson arrivano a Rimini: pezzo unico firmato Zanotti

Sono il pezzo forte di Riviera Dream Vision

Il biopic dedicato alla vita artistica di Michael Jackson uscito solo qualche giorno fa è già campione di incassi nei cinema di tutto il mondo, a ennesima dimostrazione del fascino immortale del ‘Re del pop’. Non è un caso che tra i pezzi che più di altri attirano la curiosità e l’attenzione del pubblico tra quelli in mostra ai Palazzi dell’Arte per Riviera Dream Vision ci siano proprio gli stivali contrassegnati dalla dicitura originale “Michael Jackson – custom”, realizzati da Giuseppe Zanotti.

La definizione “custom” identifica calzature progettate su misura, destinate esclusivamente all’artista e non appartenenti a produzioni commerciali. Si tratta quindi di pezzi unici, concepiti per rispondere alle esigenze sceniche e performative di Michael Jackson.

Gli stivali si inseriscono nel contesto del progetto This Is It (2009), la grande produzione che fu ideata per il ritorno sulle scene dell’artista alla O2 Arena di Londra, poi mai realizzata a causa della morte della popstar pochi giorni prima del debutto. In quella fase, Michael Jackson lavorava con un team creativo internazionale di altissimo livello, all’interno del quale Giuseppe Zanotti fu coinvolto per la realizzazione di calzature sceniche.

Caratterizzati da pelle nera, cinturini multipli e fibbie gioiello con elementi incastonati, gli stivali rappresentano un perfetto equilibrio tra design, artigianato e spettacolo, testimoniando il dialogo tra il distretto calzaturiero romagnolo e la cultura pop globale.

Testimonianze di cui la mostra Riviera Dream Vision. Itinerari di moda. Storie, codici, immaginari allestita ai Palazzi dell’Arte fino al 24 maggio è ricca. L'esposizione ideata e coordinata da Katia Bartolini e a cura di Chiara Pompa (Culture Fashion Communication, Centro di Ricerca Internazionale del Dipartimento delle Arti dell’Università di Bologna), presenta il passato, presente e futuro dell'alta moda attraverso creazioni e materiali documentari di dieci storici e affermati brand del distretto romagnolo che hanno conquistato il mondo: Alberta Ferretti (Aeffe Group), Moschino (Aeffe Group), Iceberg (Gruppo Gilmar), Fuzzi (Anna Maria Fuzzi) insieme alle eccellenze calzaturiere di San Mauro Pascoli: Baldinini, Casadei, Gianvito Rossi, Pollini, Sergio Rossi e appunto Giuseppe Zanotti.

L'esperienza è arricchita dal Virtual Try-on sviluppato da Effingo, startup innovativa partecipata dall’Università di Bologna. Grazie a un totem interattivo basato su tecnologie di intelligenza artificiale generativa, i visitatori possono indossare virtualmente alcuni degli abiti dei brand protagonisti della mostra, diventando parte integrante del racconto espositivo. In mostra anche abiti di scena del Casanova di Fellini, Premio Oscar per i Migliori Costumi nel 1977.

Prossime visite guidate: sabato 16 e domenica 24 maggio, info e prenotazioni su https://www.ticketlandia.com/m/musei-rimini

Orari: martedì a domenica dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19. Lunedì non festivi chiuso.