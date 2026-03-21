Gli studenti di Coriano vincono la dodicesima edizione di “Scrittori di Classe”

Gli studenti della classe 3A della scuola primaria “H.C. Andersen di Cerasolo” di Coriano (Rimini) hanno vinto la dodicesima edizione di Scrittori di Classe

Gli studenti della classe 3A della scuola primaria “H.C. Andersen di Cerasolo” di Coriano (Rimini) hanno vinto la dodicesima edizione di Scrittori di Classe, l’iniziativa nazionale di Conad e Commercianti Indipendenti Associati rivolta alle scuole. Nel territorio di CIA-Conad l’altra classe vincitrice è la 5A della scuola primaria “Dante Alighieri” di Forlì.

Alla cerimonia di premiazione erano presenti il Sindaco di Coriano, Gianluca Ugolini, e i soci Conad del territorio Fabrizio Abati, Yuri Bernardini, Romina Iacchetti e Romano Abati. Per l’istituto hanno preso la parola la maestra Maria Vaccaro, che ha seguito la classe nel progetto, e le collaboratrici del dirigente scolastico, Manuela Virgili e Daniela Magnani.

Il concorso di scrittura creativa ha coinvolto più di 8mila scuole primarie e secondarie di primo grado in tutta Italia. Le classi partecipanti (quasi 29mila) sono state invitate a mettersi alla prova con la creazione di un vero soggetto cinematografico, prendendo ispirazione da alcuni dei personaggi Disney e Pixar. Alla fine sono arrivati più di 5.400 elaborati. Il racconto degli studenti romagnoli, insieme ad altri 11 scelti a livello nazionale, è stato pubblicato nel volume, edito da Librì progetti educativi, intitolato “A scuola di talento”, che verrà distribuito ai clienti Conad di tutta Italia fino al prossimo 3 giugno.

«È un grande motivo di orgoglio – dice l’ad di CIA-Conad, Luca Panzavolta – vedere quanto impatto abbia l‘iniziativa di “Scrittori di classe”, che da dodici anni punta a coinvolgere le nuove generazioni stimolando in modo positivo la loro creatività e immaginazione. È la conferma di come l’attenzione ai più giovani sia uno dei valori principali che anima il nostro modo di essere impresa cooperativa».

Scrittori di Classe è il progetto cardine dell’iniziativa nazionale di Conad “Insieme per la scuola”, programma dedicato a supportare concretamente l’istruzione, arricchendo le scuole e le loro aule con strumenti educativi di qualità. Quest’anno l’iniziativa sarà attiva dal 6 aprile al 17 maggio: ogni 20 euro di spesa, i clienti riceveranno un bollino per collezionare i premi della collezione estiva “Storie da Collezionare”, una linea di prodotti per il tempo libero decorati con i personaggi Pixar più amati, e un buono “Insieme per la Scuola” che permetterà di richiedere i premi del catalogo scuola 2026, che include una vasta gamma di materiali didattici, attrezzature informatiche e multimediali, oltre a numerosi articoli indispensabili per le attività scolastiche. Dal 2012, attraverso questa iniziativa e grazie al contributo dei clienti Conad, è stato possibile donare alle scuole 380 mila premi tra attrezzature informatiche, multimediali e materiali didattici per un valore di oltre 45 milioni di euro.