Gli studenti di Economia del campus di Rimini in visita in Regione

Accompagnati dalla professoressa Anna Cicchetti, hanno assistito ai lavori dell’aula

Gli studenti del corso di laurea triennale in Economia dell’impresa dell’Università di Bologna, campus di Rimini, hanno assistito ai lavori dell’Assemblea legislativa, accompagnati dalla professoressa Anna Cicchetti.

A salutarli, a nome dell’intera Assemblea, è stato il presidente Maurizio Fabbri, che ha ringraziato la docente per aver promosso l’iniziativa e favorito un’occasione di incontro con l’istituzione regionale.

Fabbri si è augurato che la partecipazione alla seduta possa offrire agli studenti spunti utili di approfondimento e riflessione sul ruolo dell’Assemblea legislativa e sulle funzioni che svolge al servizio della comunità regionale.

«Grazie ancora per la vostra presenza e per l’interesse a conoscere meglio la nostra Assemblea», ha concluso il presidente, prima di dare inizio ai lavori dell’aula.