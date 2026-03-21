Gli studenti di Santarcangelo diventano amministratori per un giorno

La classe 3N dell’istituto Molari presenterà le proprie proposte per spazi pubblici più accessibili e vivibili, coinvolgendo cittadini e istituzioni

Gli studenti e le studentesse della classe 3N dell’istituto Molari diventeranno amministratori comunali per un giorno: alle ore 18 di martedì 24 marzo in sala del Consiglio comunale presenteranno ufficialmente le proposte che hanno elaborato per il futuro di alcuni spazi pubblici di Santarcangelo.

All’incontro, aperto a tutta la città e disponibile anche in streaming, parteciperanno il sindaco Filippo Sacchetti, l’assessora alla Pianificazione urbanistica e alle politiche giovanili Angela Garattoni e i componenti dell’Ufficio di Piano che si sta occupando di elaborare il Piano Urbanistico Generale del Comune di Santarcangelo.

Ragazzi e ragazze continuano dunque ad essere parte propositiva sia nel percorso di costruzione del Pug, sia più in generale per l’elaborazione di proposte concrete in grado di andare incontro alle necessità delle giovani generazioni, attraverso il percorso partecipato “futuro presente”.

Dopo un incontro illustrativo con l’assessora Angela Garattoni, i tecnici comunali e la coordinatrice Elena Farnè, studenti e studentesse hanno fatto una passeggiata esplorativa finalizzata a “Leggere la città e gli spazi pubblici insieme a docenti ed esperti” e un laboratorio a squadre per “Ripensare la città nel ruolo della Giunta comunale”.

Attraverso queste attività studenti e studentesse hanno potuto prendere coscienza dei problemi e dei luoghi in cui vivono e che frequentano, e hanno pensato a soluzioni e progetti per migliorare questi spazi dal punto di vista ambientale, dell’accessibilità e della vivibilità. Da questa esperienza hanno elaborato le proposte che presenteranno martedì, mettendosi per un pomeriggio nei panni del sindaco e degli amministratori comunali, ciascuno con le proprie deleghe. Saranno tre le giunte che si avvicenderanno nel corso dell’incontro.

“Oltre alle proposte per la città, che ascolteremo martedì 24 marzo, il percorso partecipato è stato anche l’occasione per sensibilizzare ragazzi e ragazze su temi che sembrano lontani dalla loro quotidianità, ma che nella realtà possono influenzare il loro modo di vivere gli spazi, attuale e futuro, e rispetto ai quali possono mettere in campo idee e azioni concrete”, dichiara l’assessora alla Pianificazione urbanistica e alle politiche giovanili Angela Garattoni.

“Si tratta di un percorso di coinvolgimento tutt’altro che scontato – continua l’assessora Garattoni – che offre ai ragazzi e alle ragazze l’opportunità di essere ascoltati e di poter influenzare e collaborare in processi decisionali da cui solitamente sono esclusi. Dall’altra parte, è una grande occasione anche per l’Amministrazione comunale che può cogliere e far proprio il punto di vista delle giovani generazioni e tenerne conto sia nell’elaborazione di piani strategici come il Pug, sia negli interventi e nei progetti più puntuali sul territorio”.