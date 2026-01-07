Gli Usa sequestrano due petroliere, Mosca denuncia “abbordaggio illegale”

Marinera e Sophia sotto sequestro negli Atlantico e Caraibi, tensioni diplomatiche con la Russia

Gli Stati Uniti hanno sequestrato due petroliere legate al Venezuela, intensificando le pressioni sul settore petrolifero del Paese sudamericano. La prima, Marinera (ex Bella‑1), battente bandiera russa, è stata intercettata nell’Atlantico settentrionale dopo un inseguimento di oltre due settimane per presunte violazioni delle sanzioni statunitensi relative al trasporto di greggio venezuelano e iraniano.

La seconda, M/T Sophia, è stata fermata nel Mar dei Caraibi per motivi analoghi.

La Russia ha condannato il sequestro definendolo “illegale”, citando la Convenzione Onu sul diritto del mare del 1982, mentre gli Stati Uniti sostengono che l’operazione fosse necessaria per interrompere attività illecite di trasporto petrolifero. L’episodio alimenta tensioni diplomatiche tra Washington e Mosca e mette in evidenza il crescente controllo statunitense sulle esportazioni venezuelane.