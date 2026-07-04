Goalkeeper Battle Rimini, un successo: i ringraziamenti degli organizzatori

Al campo della Stella si è svolta la terza edizione della manifestazione che ha coinvolto 30 portieri

Si è conclusa la terza edizione della Goalkeeper Battle Rimini e per gli organizzatori, in primis Valerio Curci della omonima Goalkeeper School, è tempo di ringraziamenti.

“Grazie ai 30 portieri che hanno scelto di essere presenti, mettendosi in gioco con entusiasmo, coraggio e voglia di migliorarsi. Siete voi il vero cuore di questo evento.

Grazie alle famiglie che mi hanno dato fiducia, che hanno accompagnato e sostenuto i propri ragazzi durante questa splendida giornata di sport.

Grazie a tutti gli sponsor che continuano a credere nella mia idea e nel progetto della Goalkeeper School Valerio Curci, permettendomi di organizzare manifestazioni sempre più belle e coinvolgenti. Grazie al mio staff Pasquale, Antonio e Loretta, che con passione, professionalità e sacrificio lavorano al mio fianco per trasformare ogni evento in un’esperienza speciale.

Vedere così tanti sorrisi, tanta amicizia e tanta passione per il ruolo del portiere ripaga ogni sforzo e mi dà la forza di continuare a crescere e migliorare. Porto nel cuore ogni singolo momento di questa giornata. 30 partecipanti, 30 volte grazie”.