Gobetti-De Gasperi, bilancio di fine anno e saluti ai docenti e al dirigente in pensione

Ultimo Collegio dei Docenti a Morciano di Romagna tra riconoscimenti, bilancio delle attività e commiati

Ultimo Collegio dei Docenti dell’anno scolastico 2025/2026 dell’Isiss “Gobetti - De Gasperi” di Morciano di Romagna. L'incontro, che tradizionalmente traccia il bilancio delle attività didattiche e progettuali pronte a concludersi, ha quest'anno assunto una valenza istituzionale e professionale straordinaria, segnata dai saluti e dal dovuto riconoscimento a figure storiche e centrali dell’istituto che il prossimo 31 agosto concluderanno il proprio servizio per accedere alla pensione. La sessione ha visto il susseguirsi degli interventi delle Funzioni Strumentali e dei numerosi docenti che hanno illustrato il lavoro svolto durante l'anno.

Il momento centrale della giornata è stato il saluto a Marco Mauro Dall’Agata, Dirigente Scolastico dell'Istituto, giunto al termine del suo mandato, iniziato il 1° settembre 2022. In pensione invece quattro docenti: Maria Lucia Carlini (scienze umane), Teresa Cavaliere (scienze naturali), Bettina Bernardi (lettere), Anastasia Bua (lettere). Laura Giambartolomei, docente di lettere, ha ottneuto invece il trasferimento a Ferrara.

Il ringraziamento e l'applauso di tutto il Collegio si sono estesi anche al Personale Ata, figure fondamentali per il funzionamento quotidiano e l’accoglienza della scuola, che concluderanno l'attività lavorativa a fine agosto: Maria Pia Tamagnini, storica e preziosa collaboratrice scolastica; Paola Nanni, colonna portante dell'ufficio protocollo.

"L'intensità che si è respirata oggi in aula – commentano i docenti a margine dell'incontro – è la testimonianza di quanto questa scuola sia una vera comunità educativa. Salutiamo professionisti straordinari che hanno dato tantissimo ai nostri ragazzi e al territorio, con la certezza che il loro esempio continuerà a ispirarci."