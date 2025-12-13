Goggia terza nella discesa di St. Moritz
Seconda Vonn, vince Aicher: primo podio stagionale per l’azzurra
Primo podio stagionale – il numero 63 della sua straordinaria carriera – per Sofia Goggia, che chiude al terzo posto la seconda discesa libera di St. Moritz. L’azzurra conferma il suo ottimo stato di forma salendo sul podio alle spalle della tedesca Emma Aicher, vincitrice della gara, e della statunitense Lindsey Vonn, seconda dopo il brillante successo ottenuto nella prova di ieri.
Per Emma Aicher, classe 2002, si tratta della terza vittoria in carriera in Coppa del Mondo: un risultato importante per una giovane atleta di grande talento, capace di imporsi su una pista tecnica e selettiva come quella dell’Engadina.
Ottima anche la prestazione di Lindsey Vonn, che continua a essere protagonista assoluta sulla pista svizzera, mentre Goggia raccoglie segnali molto positivi in vista dei prossimi appuntamenti.
Tra le altre italiane, da segnalare la bella prova di Laura Pirovano, che chiude in sesta posizione. Più indietro le altre azzurre: Roberta Melesi, Elena Curtoni, Nicol Delago e Nadia Delago.
La tappa di St. Moritz si chiuderà domani con il superG, altra grande occasione per Sofia Goggia, Elena Curtoni e per l’intera squadra italiana di confermarsi ad alti livelli.