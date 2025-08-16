"Goodbye Novafeltria": al Teatro Sociale, l'addio degli studenti di lirica di Voci nel Montefeltro

Un concerto di ringraziamento per la comunità che ha accolto gli artisti del Classic Lyric Arts Italy di New York

Prosegue un'estate all'insegna della musica in un modo suggestivo: un concerto speciale di commiato del CLA. Questa sera, sabato 16 agosto, il Teatro Sociale di Novafeltria ospiterà l'evento finale degli artisti del Classic Lyric Arts Italy di New York, intitolato "Goodbye Novafeltria". Questo concerto conclude il terzo Summer Program di Voci nel Montefeltro.

Dopo un periodo di intense lezioni e prove, gli studenti americani sono pronti a salutare offrendo un gesto di profonda gratitudine alla città che li ha ospitati. Attraverso le note vibranti del musical di Broadway, vogliono offrire un omaggio alla comunità locale e a tutti coloro che hanno reso possibile questa meravigliosa esperienza.

Il concerto non è solo un semplice spettacolo, ma un sentito ringraziamento. È un modo per dire grazie alla città che li ha accolti a braccia aperte, e a tutti i cittadini, le famiglie e le istituzioni che hanno contribuito a creare un ambiente di studio e crescita unico. Dalle lezioni di canto alle passeggiate nel centro storico, ogni momento trascorso a Novafeltria è stato prezioso e ha lasciato un segno indelebile nei cuori di questi giovani artisti.

Un ringraziamento speciale va ai due direttori artistici, Glenn Morton del Classic Lyric Arts e Ubaldo Fabbri di Voci nel Montefeltro, il cui splendido sodalizio da oltre 16 anni continua a promuovere lo scambio di culture attraverso la musica. La loro visione e il loro impegno costante hanno permesso a generazioni di giovani talenti di incontrarsi e crescere, creando un ponte tra l'America e il Montefeltro.

Questo concerto a Novafeltria arriva dopo il grande successo di ieri sera, 15 agosto, in Piazza San Francesco a Ravenna, dove lo spettacolo "E lucevan le stelle" ha conquistato il pubblico e la critica.

Questa sera, le melodie di Broadway riempiranno il Teatro Sociale, portando con sé la magia e l'energia di New York. Sarà l'occasione perfetta per rivivere le emozioni di un'estate indimenticabile e per salutare i talentuosi studenti del Classic Lyric Arts.

Appuntamento questa sera, 16 agosto 2025 ore 21.00, al Teatro Sociale di Novafeltria, ingresso gratuito.