Governo insiste sul contributo delle banche, oggi vertice a Palazzo Chigi

Confindustria in pressing, la Corte dei conti avverte: “Spazi molto stretti per politiche espansive”

Le banche tornano al centro del dibattito sulla prossima manovra economica. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti hanno ribadito la volontà del governo di chiedere un contributo agli istituti di credito, definito “non punitivo ma necessario” per sostenere le misure a favore di famiglie e imprese.

Il punto sulla questione verrà fatto oggi nel vertice convocato a Palazzo Chigi, in vista di una settimana decisiva per la definizione della legge di bilancio. Tra venerdì e lunedì il governo ascolterà le parti sociali, in un confronto che si preannuncia acceso.

Confindustria, da parte sua, intensifica il pressing sull’esecutivo, chiedendo di non gravare ulteriormente sulle imprese e di concentrare le risorse disponibili su investimenti e crescita.

Intanto arriva il monito della Corte dei conti, che avverte: “Gli spazi per politiche espansive restano molto limitati, e ogni scelta dovrà tenere conto della sostenibilità dei conti pubblici”.

Sul fronte dei mercati, intanto, l’oro segna un nuovo record storico, superando per la prima volta la soglia dei 4.000 dollari l’oncia, segnale di una crescente ricerca di beni rifugio in un contesto economico incerto.