Governo taglia risorse Pnrr per le Comunità Energetiche, Gnassi non ci sta

"La riduzione del 64% dei fondi rischia di compromettere progetti già pronti e di colpire duramente i territori" denuncia il deputato Dem

"La risposta arrivata dal Governo in Commissione qualche giorno fa non chiarisce le reali conseguenze del taglio alle risorse Pnrr destinate alle Comunità Energetiche Rinnovabili. La riduzione del 64% dei fondi, da 2,2 miliardi a 795 milioni, rischia di compromettere progetti già pronti e di colpire duramente i territori". Così il deputato democratico Andrea Gnassi, componente della Commissione Attività produttive della Camera.

Il deputato Dem parla di effetti "a dir poco devastanti in una regione come l’Emilia-Romagna, dove Comuni, enti locali e comunità energetiche hanno investito tempo e risorse in progettualità concrete oggi messe seriamente in discussione. Il superamento formale del target di potenza non garantisce che tutti i progetti possano essere finanziati, né chiarisce come il Governo intenda sostenere le Cer oltre l’orizzonte del Pnrr. La proroga dello sportello non basta a compensare un taglio così pesante: si tratta di una scelta politica”.

“Le Comunità Energetiche - attacca Gnassi - sono uno strumento strategico per la transizione energetica e per ridurre i costi di famiglie e imprese. Per questo chiediamo al Governo un impegno chiaro: raccogliere l’appello che viene da consumatori e imprese del mondo produttivo, come Lega Coop e tanti altri, per rifinanziare la misura e intervenire per prorogare o eliminare il termine per l’erogazione degli incentivi a sostegno della costituzione di Comunità Energetiche Rinnovabili, attualmente fissata al 31 dicembre 2027. Le Comunità Energetiche, diffuse e concrete, attivano processi partecipativi tra cittadini e imprese e consentono benefici concreti in termini di produzione energetica e risparmi, con ricadute reali nei territori. È una via diversa da quella dei grandi fondi, i cui progetti, se non pianificati coinvolgendo regioni e territori e se non collocati in aree vocate e idonee, diventano un prodotto finanziario che con mega impianti sfregia paesaggi e i territori stessi”.