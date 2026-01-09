Gran finale per “I Colori della Musica”: a San Leo il concerto “Quattro mani in tasto”

Domenica 11 gennaio al Palazzo Mediceo un viaggio musicale tra Bach, Rossini, Gershwin e Poulenc

La rassegna musicale “I Colori della Musica”, promossa dall’Accademia Distretto Della Musica Aps e dal Comune di San Leo, che ha celebrato la diversità e la ricchezza dei generi musicali attraverso concerti di grande spessore artistico, invita al suo gran finale. “Quattro mani in tasto”, domenica 11 gennaio alle 17:30 nella Sala Concerti del Palazzo Mediceo, sarà un appuntamento che attraverserà epoche e stili diversi: dal lirismo senza tempo di Bach, Gounod e Schubert, alle atmosfere brillanti e danzanti di Rossini e Brahms, fino alle suggestioni moderne e popolari di Gershwin e Poulenc. Protagoniste JOSEPHINE GAJTANI, pianista classica che si è diplomata con il massimo dei voti al Conservatorio Rossini di Pesaro e che ha partecipato in due eventi come ospite a Vienna, nella prestigiosa sala KAISERSAAL e SHIZUKA SAKURAI, laureata in Composizione musicale e Musicologia presso l’Università Nihon di Tokyo, con all’attivo collaborazioni con numerosi cori e artisti come pianista accompagnatore, corista e direttore corale. Il programma si aprirà anche a momenti solistici.

Per info e prenotazioni, è possibile contattare la segreteria attraverso WhatsApp +39 329 6436995 o via email all’indirizzo [email protected].