Gran Sasso, i familiari non si arrendono: "Nuove indagini sulla morte di Luca e Cristian"
Il giudice riapre il confronto sui soccorsi
Si terrà il 7 maggio 2026 l’udienza per decidere sull’archiviazione dell’inchiesta relativa alla morte di Luca Perazzini (42 anni) e Cristian Gualdi (48), scomparsi nel dicembre 2024 sul Gran Sasso.
Il gip del Tribunale di Teramo ha accolto l’opposizione dei familiari alla richiesta della Procura, che aveva escluso responsabilità nei soccorsi. I legali delle vittime chiedono nuovi accertamenti, soprattutto sulla gestione dell’emergenza.
Al centro del caso, il mancato impiego di elicotteri militari e possibili errori nella localizzazione. Per la Procura, le condizioni meteo estreme avrebbero reso inutili i voli.
I due alpinisti, esperti e attrezzati, furono travolti da una tempesta il 22 dicembre. I corpi vennero recuperati cinque giorni dopo.
L’udienza stabilirà se chiudere definitivamente il caso o proseguire con nuove indagini.