Grande spettacolo a Misano per il Campionato Nazionale Karate A.S.C.

Il 16 maggio spazio a kata e combattimento simulato, il 17 al kumite: due giornate intense tra emozioni e spettacolo

Si è svolto a Misano Adriatico, nel fine settimana del 16 e 17 maggio 2026, il prestigioso Campionato Nazionale A.S.C. di Karate, appuntamento di grande rilievo nel panorama sportivo nazionale. Il Centro Karate Rimini-Cervia, diretto dagli allenatori Livio e Simone Montuori insieme a Letizia Fede, si è confermato ancora una volta protagonista della competizione, conquistando numerosi podi prestigiosi e diversi titoli nazionali grazie alle eccellenti prestazioni dei propri atleti. La manifestazione ha preso il via sabato 16 maggio con le specialità del combattimento simulato dedicate agli atleti pre-agonisti e con il kata (forma), mentre domenica 17 è stata la volta del kumite (combattimento), regalando emozioni e grande spettacolo.

Di seguito gli straordinari risultati ottenuti dagli atleti del Centro Karate Rimini-Cervia:

Oscar Ceccarini: argento nel kumite e titolo di vice campione nazionale

Agata Asero: argento nel kata e vice campionessa nazionale, bronzo nel kumite

Giulia Asero: bronzo nel kata

Tobia Zamagni: 5° posto nel kata, 7° nel kumite

Riccardo Savino: oro nel kata e campione nazionale, argento nel kumite e vice campione nazionale

Anna Donnarumma: oro nel kumite e campionessa nazionale

Leone Meliconi: 7° posto nel kata e nel kumite

Eva Gennaretti: 3° posto pari merito nel kata, bronzo nel kumite

Giulia Genzanella: oro nel kata e campionessa nazionale, argento nel kumite e vice campionessa nazionale

Francesca Racis: oro nel kumite e campionessa nazionale

Kevin Sapucci: 7° posto nel kata e nel combattimento simulato

Vittoria Crosara: bronzo nel kata

Grande soddisfazione da parte dello staff tecnico e delle famiglie per i risultati raggiunti, frutto dell’impegno, della costanza e della passione che ogni atleta mette quotidianamente negli allenamenti. Un altro importante traguardo che conferma il valore e la crescita del Centro Karate Rimini-Cervia nel panorama nazionale del karate.