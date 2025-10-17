Grande Successo per il 2° Memorial Samuele Parma: Regolarità, Passione e Cuore Solidale

La manifestazione organizzata dalla famiglia Parma ha visto la partecipazione di 40 equipaggi nel penultimo appuntamento del Trofeo Romagna

Si è conclusa con grande successo la seconda edizione del Memorial Samuele Parma, gara di regolarità automobilistica valida come penultimo appuntamento del Trofeo Romagna, che ha visto la partecipazione di 40 equipaggi provenienti da diverse regioni.

La manifestazione, nata dalla passione della famiglia Parma per il mondo dei motori e dedicata alla memoria di Samuele, giovane amante delle moto e della velocità prematuramente scomparso, si è svolta domenica 12 ottobre con partenza dal centro sportivo di Dogana di San Marino, grazie alla collaborazione dell'Automobile Club di San Marino e del suo rappresentante Massimo Tosi.

UN PERCORSO TRA STORIA E PAESAGGIO

Il tracciato ha attraversato alcuni dei borghi più suggestivi della Valconca, alternando prove cronometrate e controlli a timbro tra rocche e panorami mozzafiato, per concludersi a Coriano di Rimini presso l'agriturismo "La Graziosa", dove i partecipanti hanno potuto gustare un pranzo di qualità prima delle premiazioni finali.

IL PODIO E I RISULTATI

Il podio della classifica assoluta è stato monopolizzato da due equipaggi marchigiani:

· 1° classificato: Pieroni Paolo (Abarth A112, senza navigatore)

· 2° classificato: Paciaroni Giampaolo (Abarth A112, senza navigatore)

· 3° classificato: l’equipaggio sanmarinese Neri-Conti (Fiat 127 Sport)

Ottima la performance della Scuderia HF, il cui miglior piazzamento è stato quello dell'equipaggio Maestri-Maestri su Renault Clio Williams, sesto assoluto e primo nel proprio raggruppamento di classe.

Di rilievo anche i risultati di:

Gruppo 1: 4° PARMA Andrea PASINI Roberta (Fiat 1500 Spider)

Gruppo 3: 4° BELLUCCI Andrea PETROLLI Massimiliano (Talbot Samba Rallye)

Gruppo 4: 1° MAESTRI Mattia MAESTRI Mauro (Renault Clio Williams)

Gruppo 4: 9° CUPIOLI Federico FRANCO Chiara (Fiat Panda 141)

Gruppo 5: 3° VERRI Alex PISANESCHI Laura (Volvo C 70 Cabrio)

Gruppo 5: 4° LORUSSO Maddalena MAESTRI Manuel (Citroen C2 Vts)

Gruppo 5: 5° GATTI Gilberto BUCCI Stefano (Land Rover Evoque)

Classifica Femminile: 5° LORUSSO Maddalena MAESTRI Manuel (Citroen C2 Vts)

UNA MANIFESTAZIONE IN CRESCITA

"Il riscontro è stato superiore alle aspettative", commentano gli organizzatori. "Non siamo riusciti ad accogliere tutte le richieste di partecipazione pervenute, segno che questa manifestazione sta diventando un appuntamento fisso per gli appassionati di regolarità a livello nazionale".

L'atmosfera amichevole e lo spirito sportivo che hanno caratterizzato la giornata confermano come il Memorial Samuele Parma sia non solo una gara, ma un momento di condivisione della passione per i motori che Samuele incarnava e che la sua famiglia e i suoi amici hanno voluto tramandare attraverso questo evento.

L'appuntamento è già fissato per la terza edizione, con l'obiettivo di consolidare ulteriormente questa manifestazione nel panorama delle gare di regolarità del Centro Italia.