Grande successo per la “Easter Masterclass Judo Riccione”

Tre giorni di alta formazione con quasi 200 atleti al giorno da Italia e estero, tra tecniche avanzate, giovani emergenti e valorizzazione del territorio

Si è conclusa con un bilancio estremamente positivo la “Easter Masterclass Judo Riccione”, confermando la capacità dell’associazione Judoka Riccionese di proporre iniziative di alto profilo tecnico e organizzativo. Per tre giornate consecutive il palazzetto ha accolto una media di quasi duecento atleti al giorno, provenienti da numerose regioni italiane e anche dall’estero, dando vita a un appuntamento capace di coniugare formazione, sport e valorizzazione del territorio.

L’evento è stato organizzato dall’associazione Judoka Riccionese, società che da anni rappresenta un punto di riferimento nel panorama sportivo riminese. Oltre ai risultati ottenuti sui tatami nazionali e internazionali, il club si distingue per la capacità di promuovere eventi durante tutto l’anno, contribuendo alla promozione dell’immagine di Riccione in Italia e in Europa e sostenendo la destagionalizzazione attraverso l’arrivo di atleti, tecnici e famiglie.

“La Masterclass è un’iniziativa di grande valore, capace di coniugare qualità tecnica e attenzione alla crescita dei giovani atleti – ha osservato l’assessore allo Sport Simone Imola durante la visita in cui ha portato i saluti dell’amministrazione –. Eventi come questo testimoniano il grande lavoro svolto sul territorio e rappresentano un’importante occasione di promozione sportiva per la città. La manifestazione si distingue per un livello tecnico elevato, garantito dalla presenza di docenti qualificati e da una proposta formativa di alto profilo. Un ringraziamento particolare va ai maestri Raffaele Toniolo e Monica Barbieri per la professionalità e per il contributo formativo offerto ai giovani judoka”.

Al termine delle attività, i docenti della Masterclass hanno manifestato sincero apprezzamento per l’organizzazione, l’efficienza e la tradizionale accoglienza romagnola, confermando la volontà di rinnovare la collaborazione nelle future edizioni.

Parallelamente allo svolgimento della Masterclass, la società ha celebrato importanti convocazioni dei propri atleti: Sofia Longo è stata convocata al ritiro della Nazionale italiana U18 a Bardonecchia; Morgana De Paoli ha partecipato al raduno della Rappresentativa del Centro tecnico federale, sempre a Bardonecchia; Bruno Badiane è stato impegnato a Dakar in un raduno ufficiale con la Nazionale senegalese. Risultati che confermano la qualità del percorso formativo del club riccionese.

Il maestro Giuseppe Longo, responsabile organizzativo della Masterclass, ha rivolto un ringraziamento ai volontari per il costante supporto, alla Croce rossa italiana per l’assistenza medica, alla dottoressa Stefania Raimondi per il presidio sanitario, a tutti i club partecipanti, alla Federazione Sammarinese Judo, al Comitato regionale Fijlkam Emilia-Romagna, al presidente nazionale Fijlkam Judo Giuseppe Matera, allo Csen provinciale e Digital Promoter.

La prima edizione della “Easter Masterclass Judo Riccione” si è svolta con grande successo, nonostante la concomitanza con altre manifestazioni, grazie soprattutto alla sua formula innovativa. L’integrazione tra attività formative per le fasce preagonistiche e lavoro tecnico avanzato per gli agonisti, resa possibile dalla presenza di docenti di alto livello, ha rappresentato un valore aggiunto significativo. La partecipazione della giovane campionessa emergente, Veronica Toniolo, ha inoltre permesso ai più giovani di confrontarsi da vicino con un punto di riferimento, apprezzandone competenza tecnica, disponibilità e umiltà.

La Judoka Riccionese conferma così il proprio ruolo nella promozione del judo e nella crescita delle nuove generazioni, contribuendo al rafforzamento dell’immagine di Riccione come polo sportivo di riferimento a livello nazionale e internazionale.



