Grande successo per la prima edizione del Carnevale di San Leo

Il borgo si anima di colori, musica e maschere con famiglie e bambini protagonisti della festa

𝗚𝗿𝗮𝗻𝗱𝗲 𝗽𝗮𝗿𝘁𝗲𝗰𝗶𝗽𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗽𝗲𝗿 𝗹𝗮 𝟭ª 𝗲𝗱𝗶𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗱𝗲𝗹 𝗖𝗮𝗿𝗻𝗲𝘃𝗮𝗹𝗲 𝗱𝗶 𝗦𝗮𝗻 𝗟𝗲𝗼. Domenica il borgo si è riempito di colori, musica, maschere e tantissimi sorrisi, con una straordinaria presenza di famiglie e bambini che hanno reso la giornata davvero speciale.

Domenica 8 Marzo 2026, San Leo ha ospitato la prima edizione del “Carnevale San Leo”, una manifestazione che ha unito tradizione, divertimento e intrattenimento per tutte le età.

L’evento, promosso dal Comune di San Leo e organizzato dalla Società San Leo 2000 ha visto come protagonista la tradizionale sfilata di carri allegorici che si è snodata attraverso le vie principali del Centro Storico di San Leo con lancio di tanti gadget e la partecipazione di gruppi mascherati.

La festa ha poi animato Piazza Dante Alighieri con musica, spettacoli di magia, trucccabimbi, DJ set, dolciumi e proposte gastronomiche, e una merenda per tutti.

"𝗨𝗻 𝗴𝗿𝗮𝘇𝗶𝗲 𝗱𝗶 𝗰𝘂𝗼𝗿𝗲 𝗮 𝘁𝘂𝘁𝘁𝗶 𝗰𝗼𝗹𝗼𝗿𝗼 𝗰𝗵𝗲 𝗵𝗮𝗻𝗻𝗼 𝗿𝗲𝘀𝗼 𝗽𝗼𝘀𝘀𝗶𝗯𝗶𝗹𝗲 𝗾𝘂𝗲𝘀𝘁𝗼 𝗯𝗲𝗹𝗹𝗶𝘀𝘀𝗶𝗺𝗼 𝗲𝘃𝗲𝗻𝘁𝗼" dicono gli organizzatori "volontari, associazioni, scuole, organizzatori, sponsor e tutte le persone che hanno partecipato con entusiasmo. U𝗻 𝗽𝗿𝗶𝗺𝗼 𝗖𝗮𝗿𝗻𝗲𝘃𝗮𝗹𝗲 𝗰𝗵𝗲 𝗽𝗿𝗼𝗺𝗲𝘁𝘁𝗲 𝗱𝗶 𝗱𝗶𝘃𝗲𝗻𝘁𝗮𝗿𝗲 𝘂𝗻𝗮 𝗯𝗲𝗹𝗹𝗮 𝘁𝗿𝗮𝗱𝗶𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗽𝗲𝗿 𝗦𝗮𝗻 𝗟𝗲𝗼."