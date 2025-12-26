Grande successo per lo show di Mwenso & The Shakes a Riccione

Il pubblico è stato travolto da un mix esplosivo di ritmi coinvolgenti e grandi classici delle feste

Un Natale vibrante, dal sapore internazionale e profondamente emozionante: è quello che ha vissuto ieri pomeriggio Riccione grazie allo straordinario show “A Soulful Christmas”. Direttamente da New York, Michael Mwenso & The Shakes hanno regalato un concerto unico di altissimo livello, trasformando l’appuntamento natalizio in piazzale Ceccarini in un’esperienza cosmopolita nel segno della grande musica che unisce le persone parlando un linguaggio universale.

Il pubblico, accorso numeroso, è stato travolto da un mix esplosivo di ritmi coinvolgenti e grandi classici delle feste, completamente rivisitati in una chiave originale che ha fuso con maestria jazz, blues, soul e funk. Un’esplosione di energia e gioia che si è trasformata in un’esperienza fisica e collettiva dove è stato impossibile non farsi coinvolgere: gli spettatori, invitati a partecipare attraverso il trascinante “call and response”, non hanno mai esitato a rispondere, unendosi nei ritornelli più famosi e amati in tutto il mondo.

Mwenso, affiancato da musicisti e vocalist d’eccellenza della scena jazz globale, ha dato vita a una celebrazione carica di energia e dal ritmo rockeggiante, offrendo un’alternativa armoniosa al Natale tradizionale. Un evento capace di ricreare l’atmosfera ricercata di un club internazionale, dove la qualità artistica si è unita a un entusiasmo contagioso, molto apprezzato dai presenti.



