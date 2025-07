Grande successo per San Marino all'Expo 2025: oltre 1,9 milioni di visitatori nei primi tre mesi

“Le visite al sito di Osaka 2025 sono costantemente in crescita"

Il Padiglione della Repubblica di San Marino a Expo 2025 Osaka registra risultati straordinari nei primi tre mesi di apertura, superando ogni aspettativa iniziale sia in termini di ingressi che di incassi. Un traguardo che conferma l'efficacia della strategia adottata e valorizza il ruolo centrale delle aziende sponsor, anch’esse protagoniste del successo sammarinese all’Esposizione Universale.

Dall'apertura ad oggi, il Commons-C, in cui il Padiglione si trova, ha accolto circa 1.900.000 visitatori (il sito espositivo registra un numero di visitatori totali di circa 12.447.000), con un flusso medio giornaliero in costante crescita. Un'affluenza che ha contribuito a generare incassi complessivi per circa € 210.000,000 nello shop del Padiglione.

“Sono da sempre convinto del valore promozionale della partecipazione all’Esposizione Universale, devo ammettere però che nemmeno io mi aspettavo risultati tanto esaltanti,” dichiara il Segretario di Stato per il Turismo con delega a Expo Federico Pedini Amati.

“Le visite al sito di Osaka 2025 sono costantemente in crescita e i numeri ci dicono che il 15% dei visitatori che accedono all’evento entrano nel nostro Padiglione. Da Segretario di Stato con delega all’Expo non posso che riconoscere lo sforzo del Commissariato e dell’intero staff: stanno facendo un lavoro egregio!

Chi visita il nostro Padiglione resta colpito ed esce con un sincero interesse per la storia di San Marino. Questo ci induce a pensare che nei prossimi anni potremo contare anche su un importante ritorno in termini di visite turistiche. Di grande valore anche l’ulteriore iniziativa messa in campo dall’Ufficio del Turismo che ha promosso la nostra destinazione ad Osaka per due settimane in un’area centrale del sito Expo. La risposta del pubblico giapponese e internazionale è stata entusiasta fin dai primi giorni," afferma il Commissario Generale di San Marino per Expo 2025 Filippo Francini.

"I numeri che registriamo oggi non solo superano le nostre aspettative, ma rappresentano un risultato tangibile per tutte le aziende che hanno scelto di sostenere questo progetto. Le aziende sponsor, partner e i fornitori stanno beneficiando in modo concreto della visibilità internazionale garantita dalla presenza all'Expo: ogni giorno i loro prodotti, brand e valori entrano in contatto con migliaia di visitatori provenienti da tutto il mondo, generando un incremento significativo della notorietà e delle opportunità commerciali oltre a un indotto importante nel sistema economico sammarinese.

L’ambiente dinamico e innovativo dell’Esposizione Universale favorisce infatti l'incontro con nuovi potenziali mercati, in particolare quelli dell'area asiatica e del Sud-est asiatico, che si dimostrano fortemente ricettivi verso le eccellenze sammarinesi. In un contesto globale in continua evoluzione, la partecipazione a Expo Osaka rappresenta una vetrina strategica per il sistema economico sammarinese," sottolinea la Direttrice del Padiglione Laura Franciosi.

"I risultati ottenuti finora ci confermano che investire nell'internazionalizzazione attraverso manifestazioni di alto profilo è la direzione giusta."