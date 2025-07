Granfondo estrema e raccontata: Sportful, Valentini firma il video dall'inferno dolomitico

Grande spettacolo a Feltre

Edizione da ricordare per la 30ª Sportful Dolomiti Race, una delle granfondo più dure e partecipate d’Europa. Sul percorso lungo da 204 km e quasi 5.000 metri di dislivello, ha trionfato il piemontese Luca Cavallo in 6h13’05”, precedendo Giuseppe Orlando (+2’) e Alberto Nardin (+2’53”), recente vincitore della Nove Colli.



Grande festa all’arrivo, dove ad accogliere i finisher c’erano anche il tre volte campione del mondo Peter Sagan e il campione di gravel Daniel Oss. Presente anche Paolo Bettini, ormai veterano della manifestazione: “Non corro per vincere, ma per godermi l’atmosfera”, ha dichiarato.



Rimini protagonista con Samuele Valentini



Tra i tanti atleti al via, ottima prova del nutrizionista riminese Samuele Valentini (Valmaracing Team Novafeltria), esperto in biohacking e performance sportiva, che ha chiuso al 67° posto in 7h04’, partendo dalla terza griglia. In un video pubblicato online, Valentini racconta la sua esperienza lungo questo affascinante ma durissimo tracciato, condividendo consigli su alimentazione e integrazione per le gare di endurance.