Granfondo Riccione 2026, la corsa verso il via è già partita

Con la fine delle festività natalizie scatta la fase finale della promozione agevolata per gli iscritti entro il 15 gennaio

Prosegue a pieno ritmo la macchina organizzativa della Granfondo Riccione, l’appuntamento ciclistico d’eccellenza in programma per il prossimo 3 maggio 2026. Con la conclusione delle festività natalizie, l’Amministrazione comunale e il comitato organizzatore ricordano che entra nella fase finale la finestra temporale dedicata alla promozione agevolata per i partecipanti.

Un asset strategico per il territorio. La Granfondo Riccione non rappresenta soltanto un evento sportivo di rilievo, ma si conferma un asset strategico per la promozione turistica e territoriale. Il tracciato, che si snoda attraverso Romagna, Marche e Repubblica di San Marino, funge da raccordo ideale tra la costa e l’entroterra pesarese, valorizzando il paesaggio e le eccellenze di tre diverse regioni nel segno dell'ospitalità romagnola.

Dettagli tecnici e scadenza promozionale. In vista del raggiungimento dei primi obiettivi di partecipazione, si ricorda che è ancora attiva la Promo Natale, valida per tutte le iscrizioni effettuate entro il 15 gennaio 2026.

Attraverso la piattaforma Endu, gli atleti possono usufruire di una riduzione sulla quota d'iscrizione di 5 euro utilizzando il codice dedicato NATALE25. Tale iniziativa mira a favorire una programmazione tempestiva da parte dei ciclisti e delle società sportive, garantendo l'accesso alla competizione a condizioni vantaggiose.

L’Amministrazione invita tutti gli interessati a consultare il regolamento completo e le specifiche tecniche del percorso sul sito ufficiale dell'evento, al fine di garantire una partecipazione consapevole e sicura.

Info e Iscrizioni: Sito Web: www.granfondoriccione.com Piattaforma Iscrizioni: Endu



