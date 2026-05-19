Granfondo Squali da record: nel "lungo" vincono Giovanni Loiscio e Elisa Leardini

La Granfondo Squali chiude con il pieno di partecipanti: oltre tremila sportivi nel weekend tra Cattolica e Gabicce

Si è chiusa domenica, con un lungo serpentone colorato di biciclette, l'undicesima edizione della Granfondo Squali, appuntamento che anno dopo anno continua a crescere e a richiamare ciclisti da tutta Italia e dall'estero. A fare da cornice alla giornata conclusiva condizioni meteo ideali, un clima di festa e un entusiasmo che ha accompagnato i partecipanti lungo tutto il fine settimana tra Cattolica e Gabicce Mare.

Dopo il via dato dallo speaker Ivan Cecchini, centinaia di cicliste e ciclisti hanno invaso le strade dell'entroterra romagnolo e marchigiano, trasformando la gara in una vera celebrazione dello sport. Tra i protagonisti presenti anche nomi noti del ciclismo come Fabio Aru, Eugenio Berzin, Andrea Agostini e il vicepresidente Acsi Emiliano Borgna. Alla chiamata della Squali hanno risposto partecipanti provenienti da ben dodici nazioni.

La competizione si è sviluppata su tre percorsi differenziati, pensati per coinvolgere atleti di ogni livello: il lungo da 128 chilometri, il medio da 81 chilometri – rinnovato per questa edizione – e il corto da 46 chilometri. Tracciati che hanno attraversato alcuni degli scorci più suggestivi tra Romagna e Marche.

Nel percorso medio maschile a conquistare la vittoria è stato Francesco Zandri del Torello Cycling Team, davanti a Enrico Rossi del Borello Cycling Team e Francesco Pirro. Tra le donne il successo è andato a Rachele Chisci del Team ASD Fuorisella Bike, seguita da Anna Cadorin del Team Staweld Buzzolan e Sara Massarutto dell'ASD Capitani Minuteria Metalliche Cycling Team.

Nel percorso lungo maschile il gradino più alto del podio è stato occupato da Giovanni Loiscio del Team Eracle, con Antonio Di Sante dell'ASD Vibrata Bike 2005 al secondo posto e Ivan Martinelli dell'ASD Team Go Fast in terza posizione. Nel lungo femminile, invece, vittoria per Elisa Leardini dell'ASD Vibrata Bike 2005, davanti a Virginia Becchetti dell'ASD Pedale Rosa e Lisa De Cesare del Team Cingolani-Specialized.

La gara di domenica ha rappresentato il culmine di tre giornate intense dedicate allo sport e all'aggregazione. Oltre tremila sportivi hanno animato l'intero fine settimana partecipando sia alla Granfondo sia agli eventi collaterali, numeri ai quali si aggiungono accompagnatori e famiglie.

La manifestazione era partita venerdì con l'inaugurazione della Shark Arena, ampliata e arricchita di nuove attività, e con la Squali Bike Junior, gincana MTB dedicata ai più giovani. Sabato spazio invece alla Squali Gravel, con percorsi completamente rivisitati, e alla novità della Squali Molab Run, prova non competitiva tra corsa e camminata immersa nella natura della Valle del Conca.

La chiusura, come da tradizione, è andata in scena a Gabicce Monte con la festa finale organizzata dai volontari locali, tra specialità gastronomiche e momenti di convivialità che hanno accompagnato il saluto finale a un'edizione che conferma il costante successo della Granfondo Squali.