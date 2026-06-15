Grave incidente a Cesena, motociclista rischia l’amputazione di una gamba

Scontro nella notte tra via Veneto e via Plauto: coinvolte un’auto e due moto

Un motociclista rischia di perdere una gamba. E' l'epilogo di un grave incidente stradale accaduto poco prima dell'una della scorsa notte a Cesena, e che ha coinvolto una Lancia Y e due motocicli. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, come riporta Ansa, l'automobile condotta da un cesenate di 82 anni con accanto la moglie, dopo essersi fermata su via Veneto stava attraversando via Tito Maccio Plauto in direzione della stazione ferroviaria. Durante la manovra si è verificata la collisione con due motociclette che percorrevano la stessa strada in direzione Stadio.

La prima moto, una Yamaha guidata da un 35enne residente a Cesena, è riuscita in parte a evitare l'impatto, finendo però a terra, ma le conseguenze sono state lievi. Ben più gravi le condizioni del conducente della seconda moto, una Kawasaki 650 guidata da un uomo di 38 anni. Il motociclista non è riuscito a evitare l'ostacolo e si è schiantato contro la fiancata sinistra dell'auto. L'impatto gli ha provocato la quasi amputazione della gamba sinistra. Illesi gli occupanti dell'auto.

Determinante nei soccorsi l'intervento di due medici residenti nella zona che, richiamati dal rumore dello schianto, si sono precipitati in strada prestando i primi soccorsi in attesa dell'arrivo del personale sanitario. Il 38enne è stato quindi trasportato d'urgenza all'ospedale Bufalini di Cesena, dove è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico per il riattacco dell'arto. Il conducente dell'autovettura è risultato negativo ai controlli alcolemici effettuati dagli agenti della polizia locale intervenuti. Si attendono invece gli esiti degli esami relativi ai due motociclisti.