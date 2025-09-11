Grave incidente a Viserba Monte: ciclista investito da un’auto

Anziano trasportato d’urgenza in elisoccorso al Bufalini di Cesena dopo un violento impatto

Grave incidente nel primo pomeriggio di oggi, 11 settembre, in via Paolo Marconi. Un uomo di 87 anni, in sella alla sua bicicletta, è stato investito da un’auto ed è caduto violentemente a terra.

Secondo una prima ricostruzione della Polizia Locale, l’anziano stava attraversando la strada quando si è scontrato con una Jeep condotta da una donna. L’impatto è stato molto violento: il ciclista è stato sbalzato contro il parabrezza e poi scaraventato sull’asfalto per diversi metri, riportando gravi politraumi.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con ambulanza e automedica. Considerata la gravità delle condizioni, è stato richiesto l’intervento dell’elisoccorso decollato da Ravenna. L’uomo, dopo essere stato stabilizzato, è stato trasferito d’urgenza all’ospedale Bufalini di Cesena.

Le cause dell’incidente sono al vaglio della Polizia Locale.