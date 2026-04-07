Grave incidente al crossodromo: ferito 20enne sammarinese

Immediato l’intervento dei soccorsi, allertati dagli organizzatori

Paura nel pomeriggio di ieri al crossodromo “Giuseppe Ceccarini” di Città di Castello, dove un motociclista 20enne di San Marino è rimasto gravemente ferito durante alcune prove libere.

Secondo le prime ricostruzioni, il giovane avrebbe perso il controllo della moto dopo un salto, cadendo violentemente a terra e perdendo conoscenza. Immediato l’intervento dei soccorsi, allertati dagli organizzatori, che viste le condizioni critiche hanno richiesto l’elisoccorso “Nibbio”.

Il ragazzo, una volta stabilizzato, è stato trasportato in codice rosso all’ospedale di Perugia. Le sue condizioni restano gravissime.