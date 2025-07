Grave incidente all’alba a Rimini: due feriti in codice rosso

Incidente alle 5 a Rimini tra una Bmw e una Citroën alla rotonda Braschi-Pascoli. Due feriti gravi, strada chiusa al traffico.

Grave incidente stradale questa mattina (venerdì 4 luglio), intorno alle ore 02:45, presso la rotatoria che collega le vie Pascoli, Ugo Bassi e Giuliani nel territorio comunale di Rimini. Il sinistro ha coinvolto due autovetture con quattro occupanti complessivi, tutti di giovane età.

Il primo veicolo coinvolto è una Bmw Serie 1 di proprietà di un 24enne nato e residente a Rimini. Al momento dell'incidente il veicolo era condotto da un cittadino albanese 20enne, residente a Bellaria, mentre il proprietario si trovava nel posto del passeggero anteriore. La Bmw percorreva via Ugo Bassi con direzione di marcia da Ravenna verso Ancona.

Il secondo veicolo era una Citroën C3 condotta da un 25enne, nato e residente in provincia di Napoli. Al suo fianco viaggiava una ragazza 26enne, nata e residente a Rimini. La Citroën procedeva lungo via Pascoli nella direzione da Monte a Mare.

L'impatto tra i due veicoli è avvenuto nell'area della rotatoria. Gli accertamenti per determinare le cause dell'incidente sono tuttora in corso da parte degli organi competenti. Le ipotesi investigative al momento si concentrano sulla possibile mancata osservanza delle norme di precedenza e sulla velocità non adeguata alle condizioni di sicurezza stradale.

Gli occupanti della Citroën C3 hanno riportato lesioni di particolare gravità e sono stati trasportati d'urgenza presso l'Ospedale Bufalini di Cesena dove sono attualmente ricoverati in condizioni critiche. I due giovani a bordo della Bmw hanno invece subito traumi di minore entità e sono stati trasportati presso l'Ospedale Infermi di Rimini. L'urto ha provocato gravi danni strutturali a entrambi i veicoli, rendendo necessario l'intervento dei Vigili del Fuoco che hanno utilizzato attrezzature specifiche per il taglio delle lamiere al fine di estrarre gli occupanti dalle vetture.

Sembra che gli occupanti della Bmw fossero stati sottoposti a controllo da parte dei Carabinieri nel corso della stessa notte, prima dell'incidente, avendo ricevuto una sanzione amministrativa ai sensi dell'articolo 100 del Codice della Strada per irregolarità concernenti la targa del veicolo. A quanto pare all'interno della Bmw sono stati rinvenuti una targa appartenente a un altro veicolo Bmw, anch'esso di proprietà del 24enne riminese, nonché una copia della targa del veicolo coinvolto nell'incidente.

Per consentire le operazioni di soccorso, la strada è stata momentaneamente chiusa al traffico. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, la Polizia Municipale e i mezzi del 118.