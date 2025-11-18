Grave interruzione globale della rete: colpiti Cloudflare, ChatGpt, X e decine di siti
Un picco di traffico anomalo sull’infrastruttura Cloudflare ha causato errori su larga scala nelle piattaforme internet
Un guasto su Cloudflare — azienda che gestisce una parte significativa del traffico Internet — ha causato una vasta interruzione di servizi online, rendendo irraggiungibili o lenti grandi piattaforme come ChatGpt, il social X, Canva, Spotify e altri.
L’azienda ha rilevato un “picco di traffico insolito” che ha generato errori 500 sulla sua rete. Dopo aver applicato una correzione, Cloudflare segnala una graduale ripresa del servizio, ma avverte che permangono errori più elevati del normale.
L’evento evidenzia quanto sia vulnerabile l’infrastruttura internet quando un singolo fornitore chiave ha un problema, impattando in cascata numerosi servizi digitali.