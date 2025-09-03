Grave lutto per il giudice, rinviata la sentenza su Grillo Jr.

L’udienza del processo per stupro slitta al 22 settembre

Un grave lutto che ha colpito il presidente del collegio giudicante, Marco Cossu, ha portato oggi al rinvio dell’udienza nel processo a carico di Ciro Grillo e di tre suoi amici genovesi — Francesco Corsiglia, Vittorio Lauria ed Edoardo Capitta — accusati di violenza sessuale di gruppo.

A Tempio Pausania, dove si sta celebrando il processo, era attesa la sentenza. Dopo una breve consultazione tra i componenti del collegio, il procuratore e le difese, si è deciso di rinviare l’udienza al 22 settembre alle ore 10.30.