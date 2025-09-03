Altarimini

Grave lutto per il giudice, rinviata la sentenza su Grillo Jr.

L’udienza del processo per stupro slitta al 22 settembre

A cura di Redazione
03 settembre 2025 11:41
Grave lutto per il giudice, rinviata la sentenza su Grillo Jr. - Tribunale di Tempio Pausania (Adnkronos)
Tribunale di Tempio Pausania (Adnkronos)
Nazionale
Condividi

Un grave lutto che ha colpito il presidente del collegio giudicante, Marco Cossu, ha portato oggi al rinvio dell’udienza nel processo a carico di Ciro Grillo e di tre suoi amici genovesi — Francesco Corsiglia, Vittorio Lauria ed Edoardo Capitta — accusati di violenza sessuale di gruppo.

A Tempio Pausania, dove si sta celebrando il processo, era attesa la sentenza. Dopo una breve consultazione tra i componenti del collegio, il procuratore e le difese, si è deciso di rinviare l’udienza al 22 settembre alle ore 10.30.

Continua a leggere su altarimini.it

Le migliori notizie, ogni giorno, via e-mail

Segui Altarimini