Gravina e Tisselli formano la rimonta: Savignanese ferma sul pari il Cervia (2-2)

Nell'anticipo del Girone D di Promozione la capolista Savignanese esce indenne dalla sfida con la seconda in classifica Cervia

Cervia United - Savignanese 2-2

CERVIA: Fusconi, A.Mazzarini, Maltoni, Mazzotti, Vesi, Drudi, Zoffoli (12' st Di Gilio), Merloni (45' st Rizzo), Valdinoci (43' st F.Mazzarini), Bullini (24' st Aruta), Masciullo (32' st Rakaj). A disp.: Borrillo, Marangoni, Biondi, Gazzoni. All.: Montanari.

SAVIGNANESE: Zannoni, Alberighi (34' pt Paganini), Mazza, Ridolfi, Tisselli, Lombardi, Altieri, Nicolini (23' st Pianini), Angeli (35' st Bullini), Gravina (50' st Protti), Possenti. A disp.: Morelli, Scarponi, Guidi, Magnani, Bernardi. All.: Zagnoli.

ARBITRO: Raule da Bologna.

RETI: 2' pt Merloni, 12' pt Maltoni, 16' st Gravina, 20' st Tisselli.

AMMONITI: Alberighi, Ridolfi, Angeli, Gravina, Vesi, Drudi, Masciullo, F.Mazzarini.

CERVIA Anticipa al sabato il big match tra la seconda in classifica, il Cervia, e la Savignanese, che grazie alla rimonta finale mantiene il primato a +3 sull'avversario. La Savignanese dimezza lo svantaggio al 61' grazie a un assist a rimorchio di Pianini, Altieri calcia, il tiro rimpallato arriva a Gravina, che ci prova due volte: il secondo tentativo è quello vincente. Quattro minuti dopo Tisselli sfrutta un cross su punizione e di testa batte Fusconi. Domani (domenica 26 ottobre), vincendo in casa del Bellaria Igea Marina, il Misano può sorpassare il Cervia e portarsi a -2 dalla vetta.