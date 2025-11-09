Gravina show, Savignanese tiene il passo del Misano. Clamoroso Riccione: rimonta tre gol al Cervia (4-4)

Manita del Diegaro con doppietta di Casalboni. Bene il Novafeltria, pari Bellaria Igea Marina e sconfitta per il Bellariva

di Riccardo Giannini

Il Misano vince nell'anticipo, la Savignanese replica 24 ore dopo. La squadra di Zagnoli regola 2-0 il Gambettola grazie a una doppietta di Gravina e aggancia i rivali a quota 25 punti. Il Cervia scivola a -2 dopo il clamoroso 4-4 sul campo del Riccione. I cervesi mostrano inizialmente i muscoli, portandosi sul 3-0 dopo 21 minuti, grazie alla doppietta di Bullini e al gol di Rizzi. Ambrosini accorcia, poi poker di Melandri. La squadra di Giacomo Mugellesi non si arrende e trova il gol con Cremonini al 38' e con Pasolini, ex di turno, al 74', poi nel finale il pari a firma Bellavista. Il Cervia mantiene 3 punti sulle inseguitrici. Nell'altro anticipo infatti Bakia e Stella pareggiano 1-1, ne approfitta il Novafeltria, che grazie al gol di Galli supera 1-0 il San Pietro in Vincoli e aggancia le due squadre a quota 20 in classifica. Casalboni torna protagonista: il giovane attaccante firma una doppietta nel convincente 5-0 del Diegaro sulla Reno. Il Bellariva cade 3-2 sul campo del Civitella, mentre un gol di Falchero salva il Bellaria Igea Marina dalla sconfitta. Con il Classe, passato in vantaggio grazie alla rete di Andalò, finisce 1-1.

Savignanese - Gambettola 2-0

SAVIGNANESE: Forti, Alberighi, Mazza, Guidi (38' st Galassi), Tisselli, Lombardi, Possenti, Nicolini (23' st Ridolfi), Angeli, Gravina (45' st Magnani), Bullini (19' st Paganini). A disp.: Zannoni, Cecchi, Scarponi, Pianini, Bernardi. All.: Zagnoli.

GAMBETTOLA: Foiera, Marconi (18' st Beaulardi), Zannoli (37' st Dhepa), Diedhiou, Raimondi, Cicognani, Gessi (10' st Torroni), Chiaruzzi, Longobardi, Pertutti (31' st Loreto), Rushiti (1' st Orioli). A disp.: Smeraldi, Piraccini, Mustafa, Turci. All.: Rossi.

ARBITRO: Fogacci di Bologna.

RETI: 8' pt e 12' st Gravina.

AMMONITI: Nicolini, Ridolfi.

ESPULSO: 44' pt Diedhiou.

Novafeltria - Spiv 1-0

NOVAFELTRIA: Renzetti, Semprini, T.Pavani (24' st Garcia), Nucci, Renzi, Giacobbi, Piva, Castellani (45' st Paesini), Canini (31' st Astolfi), Camara (18' st Sebastiani), Frihat (18' st Galli). A disp.: Olivieri, Baldacci, Giorgini, Sacchini. All.: Mancini.

SPIV: Baldassarri, Borgini, Agostini, Zoffoli (18' st Tombetti), Zoli, Boschi, Montanari Gatti, Lombardi, Cozzino (24' st Otoe), Casadio (39' st Luzi), Montemaggi. A disp.: Santillo, Gollinucci, Maretti, Gambini, Castagnoli, Lorenzi. All.: Biserni.

ARBITRO: Nuzzo di Forlì.

RETI: 29' st Galli.

AMMONITI: Casadio, Zoffoli, Piva, Borgini, Zoli.

Riccione - Cervia United 4-4

RICCIONE: A.Mugellesi, Difino, Giunchi (41' st Polverelli), Manfroni, Sottile, Serafini, Diop, Tonini, Ambrosini (15' st Pasolini), Cremonini, Pierri (33' st Bellavista). A disp.: Beoli, Labudiak, Fraternali, Della Rosa, Greco, Groppi. All.: G.Mugellesi.

CERVIA UNITED: Fusconi, Marangoni, Rizzo, Mazzotti, Vesi, A.Mazzarini, Zoffoli, F.Mazzarini (33' st Di Gilio), Valdinoci, Melandri, Bullini (27' st Masciullo). A disp.: Borrillo, Merloni, Biondi, NDreu, Masciullo, Gazzoni, Aruta, Rakaj. All.: Montanari.

ARBITRO: Mongiorgi di Bologna.

RETI: 7' pt Bullini, 12' pt Rizzo, 21' pt Bullini, 23' pt Ambrosini, 28' pt Melandri, 38' pt Cremonini, 29' st Pasolini, 46' st Bellavista.

AMMONITI: Difino, A.Mugellesi, Pierri, Sottile, Masciullo, Bellavista.

ESPULSI: Diop.

Civitella - Bellariva 3-2

CIVITELLA: Vestrucci, Giulianini, Facciani, Poggi (7' st Bastianelli), Ricci, Fazzini, Gregori, Rabiti, Lucarelli (37' st Barducci), Monti (42' st Nannetti), Chiarini. A disp.: Olivucci, Biondini, Mazzoni, Bara, Tshomi, De Pascalis. All.: Gardini.

BELLARIVA: Starna, Zighetti, S.Ronci (8' st Bordoni), Magrotti (8' st Gennari), Fini, Tonini, Medi, Zamagni (46' st Vari), Piastra (14' st Berlini), Marchionna (40' st Russo), Bargelli. A disp.: Fontana, Fabbri, F.Ronci, Rattini. All.: D.Morolli.

ARBITRO: Zoffoli di Cesena.

RETI: 5' pt Piastra, 13' pt Lucarelli, 17' pt e 5' st Monti, 28' st Bargelli.

AMMONITI: Zighetti, Monti, Lucarelli, Fini, G.Zamagni, Rabiti, Barducci, Nannetti.

Diegaro - Reno 5-0

DIEGARO: Zammarchi, Soumahin, Giacalone, Guarino (30' st Giorgini), Donati, Tamburini, Mazzuoli (25' st Ensini), Scarponi (35' st Savini), Casalboni (38' st Maiolani), Bonandi, Pasini (9' st Torelli). A disp.: Barducci, Scafidi, Ensini, Malewski. All.: Giorgi.

RENO: Golinucci, Gabelli (22' st Bazzocchi), Cobrescu, Podo, Alberi, Corrado, Kema, Muratori (12' st Andrini), Quarta, Ponticelli (16' st Giordano), Bagnoli. A disp.: Lenzi, Lizambri, Alymadou, Taddei, Massa, Sow. All.: Benedetti.

ARBITRO: Zullo di Bologna.

RETI: 13' pt Mazzuoli, 15' pt Scarponi, 42' pt Casalboni (rig.) e 15' st Casalboni, 48' st Savini.

AMMONITI: Cobrescu, Casalboni, Bagnoli, Corrado.

Altre gare

Classe - Bellaria 1-1 (37' pt Andalò, 23' st Falchero).

Riposa: Roncofreddo.

Anticipi

Bakia - Stella 1-1



BAKIA: Hysa, Qatja, Polini, Fiaschini, Canarecci, Vitalino, Guagneli (10' st Bravaccini), Angelini (17' st Toromani), Fe.Nava, Lorenzini (40' st Ronchi). A disp.: Giustore, Baroni, Fr.Nava, Bandieri, Bonoli, Giunchi. All.: Durante.



STELLA: Temeroli, Maioli, Celli (16' st Zavaglia), Belicchi, Gabrielli, Tani (30' st Cicchetti), Marconi, Fantini (30' st Bartolani), Marchini, Pigozzi, Belloni (30' st Ulloa Brito). A disp.: Ferri, Guidomei, Alvisi, Berardi, Panico. All.: Bianchi.



ARBITRO: Vittorelli di Rimini.

RETI: 7' pt Vitalino, 38' st Pigozzi.

Misano - Bagnacavallo 3-1

MISANO: Conti, Di Pollina, Bacchiocchi (46' st Cecci), Gudenzoni, Rossi, Valeriani, Tamagnini (53' st D’Adamo Sandri), Kolpachkov, Camara (39' st Pasos), Simoncelli (16' st Fabbri), Alvisi (16' st Tamai). A disp.: Orsini, Cesarini, Laro, Casali. All.: Muratori.

BAGNCAVALLO: Galegati, Rubbi (28' st Stanghellini), Bucci, Zalambani, Rondinelli (34' st Bernabei), G.Gasparri, Ndiaye, Mazzotti (21' st D.Gasparri), Regoli (28' st Piva), Calderoni, Albonetti (15' st Arrobi). A disp.: Minardi, Domi, Bravi.

All.: Neri.

ARBITRO: Visani di Faenza.

RETI: 7' st Camara, 25' st Rossi (rig.), 28' st Ndiaye, 52' st Tamagnini.

AMMONITI: Simoncelli, Fabbri.

ESPULSI: 1' st Bravi, 48' st Zalambani, Bucci.

Classifica

Savignanese e Misano 25, Cervia United 23, Novafeltria, Stella e Bakia 20; Diegaro 18, Roncofreddo, Riccione, Gambettola 15, Spiv 13; Civitella 12, Bellaria Igea Marina 11, Reno 10, Bellariva 8; Bagnacavallo 7, Classe 4.