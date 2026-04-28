Grazia a Minetti, il Quirinale chiede verifiche: bufera sull’atto firmato da Mattarella

Nuove notizie sullo stile di vita riaprono il caso. Il ministero della Giustizia avvia accertamenti: prime risposte entro 24 ore

Il Quirinale ha chiesto chiarimenti urgenti al ministro della Giustizia Carlo Nordio sulla grazia concessa all'ex igienista dentale Riminese di Berlusconi Nicole Minetti, lo scorso febbraio dal presidente Sergio Mattarella. La richiesta nasce da recenti notizie di stampa che metterebbero in dubbio alcuni elementi alla base del provvedimento. (Vedi notizia).

Dal Colle precisano di non avere strumenti investigativi autonomi e di essersi basati sui pareri favorevoli di ministero e Procura generale. Intanto sono già partite le verifiche, con un primo esito atteso entro 24 ore.

La grazia era stata concessa per motivi legati alla salute di un familiare minore, bisognoso di cure specialistiche, e mantenuta riservata per tutelarne la privacy. Il caso è esploso dopo la diffusione pubblica della notizia, riaccendendo il dibattito politico.

Minetti era stata condannata nel processo Ruby bis: con la grazia evita di scontare le pene per peculato e induzione alla prostituzione.