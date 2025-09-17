Gregorio Paltrinieri porta ancora una volta il grande sport a Cattolica

Terza edizione per "Dominate the Water"

Per il terzo anno consecutivo il campione emiliano Gregorio Paltrinieri torna nella Regina dell’Adriatico con il suo evento agonistico che richiama decine e decine di atleti.

Appuntamento sabato 20 settembre, dalla prima mattina, nello scenario suggestivo della spiaggia adiacente a Piazza del Tramonto, cuore pulsante della manifestazione e punto di riferimento per atleti, tecnici e appassionati. Il tutto sotto lo sguardo attento di Gregorio Paltrinieri, campione olimpico e mondiale, ideatore del tour.

Ad oggi iscritti 140 atleti, con la presenza anche di rappresentanti FINP (Federazione Italiana Paralimpica).

«Chiudere la stagione a Cattolica, nella suggestiva cornice della Spiaggia del Tramonto - sottolinea il campione modenese - ha un significato speciale. Valorizzare la nostra terra e il nostro mare attraverso un progetto come DTW rappresenta un connubio perfetto. L’Emilia-Romagna si conferma ancora una volta terra di sport, passione e ospitalità. Un sentito ringraziamento alla FIN per il sostegno e la fiducia: è per noi motivo di orgoglio esserci, condividere energie positive e guardare avanti con entusiasmo insieme a tutti gli atleti».

«Con la manifestazione di Cattolica prosegue il settembre di grande sport della nostra Riviera - dichiara l’Assessora Regionale a Sport, Turismo e Commercio Roberta Frisoni - dopo il bellissimo exploit di pubblico della Moto GP a Misano e la riconferma dell’appuntamento nel circuito romagnolo fino al 2031, a coronamento del costante impegno della nostra Sport Valley regionale. Con Dominate The Water protagonista assoluto è il nostro Adriatico, una preziosa risorsa e scrigno di biodiversità che oggi più che mai, con il cambiamento climatico in atto, vogliamo preservare. La gara sta diventando un appuntamento fisso del calendario della Sport Valley regionale, e la presenza di Gregorio Paltrinieri rafforza il messaggio di rispetto del mare e dell’ambiente e di vacanza attiva che, come Regione, stiamo portando avanti da tempo. Nello stesso weekend il mare sarà protagonista anche a Cervia, dove scenderanno in acqua oltre 6.000 atleti per l’Ironman, spettacolare evento sportivo capace di generare oltre 40.000 presenze turistiche».

“Siamo solo alla terza edizione, ma è un evento già grande nei numeri e punto di riferimento per il nuoto in acque libere – commentano la Sindaca Franca Foronchi e l’Assessora al turismo Elisabetta Bartolucci -. Gregorio Paltrinieri è ormai anche cittadino di Cattolica. Il suo evento conferma la nostra città come terra di sport, di tutti gli sport. È una gara capace di coniugare lo spirito di competizione all’amore per il mare e alla sostenibilità. Ma Dominate The Water è anche una importantissima vetrina per Cattolica che per l’occasione viene lanciata, valorizzata e promossa in un panorama sportivo di altissimo livello”.

La gara sarà sulla distanza dei 3 km, una prova che coniuga spettacolarità, impegno agonistico e un forte legame con il mare Adriatico. Un appuntamento ormai consolidato, da sempre molto atteso nel calendario Dominate the Water, che da quest’anno è ufficialmente entrato a far parte del circuito Grand Prix di Federnuoto, a testimonianza del sempre crescente valore tecnico dell’iniziativa, che porterà sulle coste dell’Emilia-Romagna numerosissimi atleti agonisti e master.

Il DTW Tour 2025 presented by Lottomatica.sport si distingue non solo per il livello sportivo, ma anche per la sua forte impronta valoriale. Tutto il tour è infatti all’insegna della sostenibilità, con particolare attenzione per la salvaguardia dei mari e degli oceani, attraverso azioni concrete e momenti di educazione ambientale che accompagnano le competizioni.

Grazie all’utilizzo di materiale riciclato e/o riciclabile all’interno dei kit dati ai partecipanti, all’utilizzo di un macchinario per filtrare l’acqua che evita l’utilizzo di bottigliette di plastica monouso, e alle medaglie in legno proveniente da foreste certificate FSC e diversi altre attenzioni alla sostenibilità, DTW si appresta a ricevere per il terzo anno di fila la certificazione come evento sostenibile da parte di RINA.

La tappa di Cattolica si conferma come momento sportivo di alto livello, ma anche come occasione di promozione turistica e culturale. La Regione Emilia-Romagna e la Città di Cattolica, grazie alla sinergia con gli organizzatori e con DTW Tour 2025 presented by Lottomatica.sport, ribadiscono la volontà di investire nello sport come veicolo di inclusione, benessere e valorizzazione delle risorse naturali e culturali del territorio.

Cronoprogramma della giornata

• Ore 8:30 – Ritrovo atleti presso la spiaggia adiacente Piazza del Tramonto

• Ore 10:00 – Riunione tecnica

• Ore 10:30 – Partenza della gara 3 km

• Ore 12:00 – Premiazione alla presenza delle istituzioni