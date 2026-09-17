Gresmalt acquisisce il 51% del braccio americano di Ceramica Del Conca

Il gruppo ceramico di Casalgrande entra nella controllata americana del Conca: accordo per rafforzare la presenza sul mercato d'oltreoceano

Un'operazione che porta due aziende ceramiche familiari italiane a unire competenze, risorse e reti commerciali oltreoceano. Gresmalt Group ha acquisito il 51% di Del Conca USA, società del Gruppo Del Conca con sede a Loudon, in Tennessee. L'accordo punta a rafforzare la presenza delle due realtà sul mercato ceramico nordamericano.

Con l'ingresso nella controllata americana, Gresmalt consolida il proprio percorso di crescita e diversificazione negli Stati Uniti, facendo leva sulla presenza industriale e sulle competenze maturate da Del Conca USA. L'obiettivo è sviluppare sinergie sul fronte industriale e commerciale e migliorare l'efficienza complessiva delle attività. "Con l'acquisizione del 51% di Del Conca USA, Gresmalt compie un passo importante nel proprio percorso di crescita internazionale", commenta Filippo Salvarani, presidente e CEO di Gresmalt Group. "Abbiamo scelto questa realtà per la qualità del prodotto, il know-how tecnico e la capacità di innovare, ma anche per la forte affinità con la cultura imprenditoriale familiare di Gresmalt".

Del Conca USA continuerà a operare mantenendo i propri standard di qualità, servizio e innovazione. La nuova partnership dovrebbe inoltre ampliare le opportunità commerciali e portare allo sviluppo di nuove soluzioni e servizi per i clienti. Per Ceramica Del Conca, la cessione della maggioranza apre una nuova fase. "La scelta di Gresmalt nasce dalla condivisione di valori, visione e cultura gestionale", sottolinea il presidente Davide Mularoni, secondo cui l'integrazione delle competenze delle due aziende potrà generare nuove opportunità di sviluppo.

Del Conca USA, fondata nel 2014, conta circa 130 dipendenti nello stabilimento di Loudon e serve i mercati di Stati Uniti e Canada, con un fatturato indicato in circa 50 milioni di dollari.Gresmalt, fondata nel 1968 a Casalgrande, produce invece circa 15 milioni di metri quadrati di pavimenti e rivestimenti in gres porcellanato attraverso le proprie realtà produttive e i diversi marchi del gruppo.