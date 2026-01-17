Groenlandia, migliaia in piazza a Copenaghen contro Trump

Protesta contro le mire della Casa Bianca sull’isola artica: cartelli ironici e slogan come “Make America Go Away”

Diverse migliaia di persone sono scese in piazza a Copenaghen per protestare contro Donald Trump e contro le ambizioni della Casa Bianca sulla Groenlandia. I manifestanti si sono radunati davanti al municipio della capitale danese, formando una distesa di bandiere rosse e bianche, i colori della Danimarca e della Groenlandia.

Durante la manifestazione, i partecipanti hanno scandito a gran voce il nome della Groenlandia nella lingua locale — “Kalaallit Nunaat!” — ribadendo il legame identitario e politico dell’isola. Numerosi i cartelli esposti, molti dei quali con slogan ironici e provocatori: tra questi “Make America Go Away”, parodia dello slogan trumpiano “Make America Great Again”, e “Gli Stati Uniti hanno già abbastanza ghiaccio” (“USA already has too much ice”).

L’iniziativa è stata promossa da diverse organizzazioni groenlandesi e si inserisce in un più ampio ciclo di mobilitazioni nel Paese scandinavo. Altre manifestazioni sono infatti previste nelle città di Aarhus, Aalborg e Odense, a conferma di un dissenso diffuso contro qualsiasi ipotesi di ingerenza statunitense sul futuro della Groenlandia.