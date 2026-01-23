Groenlandia, Rasmussen: “Negoziati con gli Usa inizieranno presto”

Il ministro degli Esteri danese invita ad abbassare i toni: “Serve meno drammaticità, al centro ci sarà la sicurezza”

I negoziati tra Danimarca e Stati Uniti sulla Groenlandia dovrebbero prendere il via a breve. A confermarlo è il ministro degli Esteri danese, Lars Løkke Rasmussen, secondo il quale gli incontri inizieranno “abbastanza rapidamente”, pur senza che vengano rese note date o dettagli ufficiali.

“Non comunicheremo quando si terranno – ha spiegato Rasmussen – perché in questa fase è necessario togliere ogni drammaticità alla questione”. Il capo della diplomazia danese ha sottolineato che i colloqui saranno incentrati principalmente su un tema chiave: “sicurezza, sicurezza e sicurezza”.

Nel frattempo, la premier Mette Frederiksen è attesa oggi a Nuuk, dopo una tappa a Bruxelles, per incontrare il presidente del governo della Groenlandia. La visita conferma l’attenzione di Copenaghen verso l’isola artica, al centro di crescenti interessi geopolitici e strategici.